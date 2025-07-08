Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Москве задержали мошенников, похитивших у пенсионеров три миллиона рублей - 08.07.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Экономическое преступление - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Мошенничество
https://1prime.ru/20250708/mvd-859278841.html
В Москве задержали мошенников, похитивших у пенсионеров три миллиона рублей
В Москве задержали мошенников, похитивших у пенсионеров три миллиона рублей - 08.07.2025, ПРАЙМ
В Москве задержали мошенников, похитивших у пенсионеров три миллиона рублей
Столичная полиция задержала мошенников, которые, представляясь соцработниками и предлагая компенсацию за якобы поддельные БАДы, похитили у пенсионеров более... | 08.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-08T10:43+0300
2025-07-08T10:43+0300
мошенничество
общество
рф
москва
московская область
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/04/848812156_0:0:3271:1839_1920x0_80_0_0_40bbfed9b98f29f03b49ad97b54bf9cf.jpg
МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Столичная полиция задержала мошенников, которые, представляясь соцработниками и предлагая компенсацию за якобы поддельные БАДы, похитили у пенсионеров более трех миллионов рублей, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк. "Выплата компенсации за купленные БАДы стала предлогом для обмана пенсионеров из нескольких регионов России. Четырех подозреваемых в телефонных мошенничествах задержали мои коллеги из МУРа. Общая сумма причиненного ущерба составила более трех миллионов рублей", - написала Волк в своем Telegram-канале. По информации полиции, две женщины под видом работников социальной службы звонили пенсионерам и предлагали выплату компенсации за ранее приобретенные биологически активные добавки. Мошенники убеждали пожилых людей, что БАДы являются поддельными, а для возмещения ущерба следует заплатить определенный процент от обещанной им суммы, говорится в сообщении. Курьер забирал у обманутых пенсионеров наличные, его подельник обналичивал деньги, которые некоторые потерпевшие переводили на их счета. Она сообщила, что подозреваемые были задержаны в Москве и Подмосковье. Ими оказались двое ранее судимых мужчин 35 и 37 лет и две женщины 32 и 42 лет. Возбуждено семь уголовных дел по части 4 статьи 159 (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере) УК РФ. Один из фигурантов находится под стражей, в отношении двоих избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, еще один подозреваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
https://1prime.ru/20250704/moshenniki-859171089.html
рф
москва
московская область
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/04/848812156_215:0:2946:2048_1920x0_80_0_0_ccc1f52862c52496c1768b50191c362b.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , рф, москва, московская область
Мошенничество, Общество , РФ, МОСКВА, Московская область
10:43 08.07.2025
 
В Москве задержали мошенников, похитивших у пенсионеров три миллиона рублей

В Москве задержали мошенников, укравших у пенсионеров более трех миллионов рублей

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкПолиция
Полиция - ПРАЙМ, 1920, 08.07.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Столичная полиция задержала мошенников, которые, представляясь соцработниками и предлагая компенсацию за якобы поддельные БАДы, похитили у пенсионеров более трех миллионов рублей, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк.
"Выплата компенсации за купленные БАДы стала предлогом для обмана пенсионеров из нескольких регионов России. Четырех подозреваемых в телефонных мошенничествах задержали мои коллеги из МУРа. Общая сумма причиненного ущерба составила более трех миллионов рублей", - написала Волк в своем Telegram-канале.
По информации полиции, две женщины под видом работников социальной службы звонили пенсионерам и предлагали выплату компенсации за ранее приобретенные биологически активные добавки. Мошенники убеждали пожилых людей, что БАДы являются поддельными, а для возмещения ущерба следует заплатить определенный процент от обещанной им суммы, говорится в сообщении.
Курьер забирал у обманутых пенсионеров наличные, его подельник обналичивал деньги, которые некоторые потерпевшие переводили на их счета.
Она сообщила, что подозреваемые были задержаны в Москве и Подмосковье. Ими оказались двое ранее судимых мужчин 35 и 37 лет и две женщины 32 и 42 лет. Возбуждено семь уголовных дел по части 4 статьи 159 (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере) УК РФ.
Один из фигурантов находится под стражей, в отношении двоих избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, еще один подозреваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
Полиция - ПРАЙМ, 1920, 04.07.2025
В Петербурге пенсионера обманом убедили расстаться с 18 миллионами рублей
4 июля, 10:51
 
МошенничествоОбществоРФМОСКВАМосковская область
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала