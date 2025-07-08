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В Москве задержали мошенников, похитивших у пенсионеров три миллиона рублей

В Москве задержали мошенников, похитивших у пенсионеров три миллиона рублей - 08.07.2025, ПРАЙМ

В Москве задержали мошенников, похитивших у пенсионеров три миллиона рублей

Столичная полиция задержала мошенников, которые, представляясь соцработниками и предлагая компенсацию за якобы поддельные БАДы, похитили у пенсионеров более... | 08.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-08T10:43+0300

2025-07-08T10:43+0300

2025-07-08T10:43+0300

мошенничество

общество

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МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Столичная полиция задержала мошенников, которые, представляясь соцработниками и предлагая компенсацию за якобы поддельные БАДы, похитили у пенсионеров более трех миллионов рублей, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк. "Выплата компенсации за купленные БАДы стала предлогом для обмана пенсионеров из нескольких регионов России. Четырех подозреваемых в телефонных мошенничествах задержали мои коллеги из МУРа. Общая сумма причиненного ущерба составила более трех миллионов рублей", - написала Волк в своем Telegram-канале. По информации полиции, две женщины под видом работников социальной службы звонили пенсионерам и предлагали выплату компенсации за ранее приобретенные биологически активные добавки. Мошенники убеждали пожилых людей, что БАДы являются поддельными, а для возмещения ущерба следует заплатить определенный процент от обещанной им суммы, говорится в сообщении. Курьер забирал у обманутых пенсионеров наличные, его подельник обналичивал деньги, которые некоторые потерпевшие переводили на их счета. Она сообщила, что подозреваемые были задержаны в Москве и Подмосковье. Ими оказались двое ранее судимых мужчин 35 и 37 лет и две женщины 32 и 42 лет. Возбуждено семь уголовных дел по части 4 статьи 159 (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере) УК РФ. Один из фигурантов находится под стражей, в отношении двоих избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, еще один подозреваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

https://1prime.ru/20250704/moshenniki-859171089.html

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общество , рф, москва, московская область