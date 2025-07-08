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"Наступить на горло России": в США высказались о существовании НАТО
"Наступить на горло России": в США высказались о существовании НАТО - 08.07.2025, ПРАЙМ
"Наступить на горло России": в США высказались о существовании НАТО
Существование НАТО не имеет смысла, так как Россия не несет угрозы странам альянса. Таким мнением на YouTube поделился геополитический аналитик из США Скотт... | 08.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-08T08:14+0300
2025-07-08T08:14+0300
2025-07-08T08:14+0300
политика
нато
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МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Существование НАТО не имеет смысла, так как Россия не несет угрозы странам альянса. Таким мнением на YouTube поделился геополитический аналитик из США Скотт Риттер."НАТО должна распасться. Люди должны понять это. Перестаньте говорить, что нам нужна НАТО. НАТО нам не нужна", - отметил он.По словам эксперта, смысл существования альянса исчез вместе с распадом Советского Союза, так как российская сторона не угрожает ни Европе, ни НАТО. Ко всему прочему, Москва оставляет за собой право отвечать на агрессивные действия со стороны альянса, подчеркнул он.Россия просто хочет выжить, в то время как НАТО и Соединенные Штаты пытаются привести ее к поражению, наступить ей на горло, резюмировал Риттер.
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нато, россия
"Наступить на горло России": в США высказались о существовании НАТО
Скотт Риттер: страны НАТО пытаются привести Россию к поражению
МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ.
Существование НАТО не имеет смысла, так как Россия не несет угрозы странам альянса. Таким мнением на YouTube
поделился геополитический аналитик из США Скотт Риттер.
"НАТО должна распасться. Люди должны понять это. Перестаньте говорить, что нам нужна НАТО. НАТО нам не нужна", - отметил он.
По словам эксперта, смысл существования альянса исчез вместе с распадом Советского Союза, так как российская сторона не угрожает ни Европе, ни НАТО. Ко всему прочему, Москва оставляет за собой право отвечать на агрессивные действия со стороны альянса, подчеркнул он.
Россия просто хочет выжить, в то время как НАТО и Соединенные Штаты пытаются привести ее к поражению, наступить ей на горло, резюмировал Риттер.
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