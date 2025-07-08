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Цены на нефть снижаются в ожидании новых факторов
Цены на нефть снижаются в ожидании новых факторов - 08.07.2025, ПРАЙМ
Цены на нефть снижаются в ожидании новых факторов
Мировые цены на нефть во вторник днем уменьшаются, рынки продолжают оценивать основные факторы, влияющие на предложение и спрос, следует из данных торгов. | 08.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-08T14:35+0300
2025-07-08T14:35+0300
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МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник днем уменьшаются, рынки продолжают оценивать основные факторы, влияющие на предложение и спрос, следует из данных торгов. По состоянию на 14.25 мск цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась на 0,06%, до 69,54 доллара за баррель, августовских фьючерсов на WTI - на 0,22%, до 67,78 доллара. Инвесторы продолжают ожидать сигналов о политике стран ОПЕК+ по добыче, также обращая внимание на новости торговли, что может повлиять на ожидания вокруг предложения и спроса на нефть. Восемь стран ОПЕК+ - Россия, Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман - в субботу приняли решение ускорить выход из добровольных ограничений: они увеличивают предельный уровень добычи нефти в августе сразу на 548 тысяч баррелей в сутки. В выходные, по данным агентства Блумберг, нефтегазовая госкомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco увеличила отпускные цены на нефть на август для покупателей из Азии сильнее ожиданий. Новости торговли при этом могут повлиять на ожидания по росту экономики и спросу. В ночь на вторник президент США Дональд Трамп продлил временную приостановку действия повышенных импортных пошлин на иностранные товары с 9 июля до 1 августа 2025 года. Также были опубликованы письма о введении дополнительных импортных пошлин на товары из ряда стран. Трейдеры вместе с этим ожидают в среду публикации статистики по запасам в США за неделю по 4 июля. За предыдущую неделю, по 27 июня, коммерческие запасы нефти в стране выросли на 3,8 миллиона баррелей.
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общество , саудовская аравия, сша, ирак, дональд трамп, опек, saudi aramco
Экономика, Общество , САУДОВСКАЯ АРАВИЯ, США, ИРАК, Дональд Трамп, ОПЕК, Saudi Aramco
Цены на нефть снижаются в ожидании новых факторов
Цена нефти марки Brent опустилась ниже 69 долларов за баррель
МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник днем уменьшаются, рынки продолжают оценивать основные факторы, влияющие на предложение и спрос, следует из данных торгов.
По состоянию на 14.25 мск цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась на 0,06%, до 69,54 доллара за баррель, августовских фьючерсов на WTI - на 0,22%, до 67,78 доллара.
Инвесторы продолжают ожидать сигналов о политике стран ОПЕК+ по добыче, также обращая внимание на новости торговли, что может повлиять на ожидания вокруг предложения и спроса на нефть.
Восемь стран ОПЕК+ - Россия, Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман - в субботу приняли решение ускорить выход из добровольных ограничений: они увеличивают предельный уровень добычи нефти в августе сразу на 548 тысяч баррелей в сутки.
В выходные, по данным агентства Блумберг, нефтегазовая госкомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco увеличила отпускные цены на нефть на август для покупателей из Азии сильнее ожиданий.
Новости торговли при этом могут повлиять на ожидания по росту экономики и спросу. В ночь на вторник президент США Дональд Трамп продлил временную приостановку действия повышенных импортных пошлин на иностранные товары с 9 июля до 1 августа 2025 года. Также были опубликованы письма о введении дополнительных импортных пошлин на товары из ряда стран.
Трейдеры вместе с этим ожидают в среду публикации статистики по запасам в США за неделю по 4 июля. За предыдущую неделю, по 27 июня, коммерческие запасы нефти в стране выросли на 3,8 миллиона баррелей.
Цены на нефть растут на ожиданиях по балансу предложения и спроса