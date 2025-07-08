https://1prime.ru/20250708/novabev-859278392.html

"НоваБев" в первом полугодии увеличила отгрузки алкоголя на 5%

"НоваБев" в первом полугодии увеличила отгрузки алкоголя на 5% - 08.07.2025, ПРАЙМ

"НоваБев" в первом полугодии увеличила отгрузки алкоголя на 5%

"НоваБев групп" (бывшая "Белуга"), один из ведущих производителей алкоголя в России, в первом полугодии 2025 года увеличила общие отгрузки алкогольной продукции | 08.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-08T10:34+0300

2025-07-08T10:34+0300

2025-07-08T10:34+0300

экономика

общество

https://cdnn.1prime.ru/img/75690/50/756905072_0:95:3219:1906_1920x0_80_0_0_6432ddc32f85443b1d0e1e36192c9373.jpg

МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. "НоваБев групп" (бывшая "Белуга"), один из ведущих производителей алкоголя в России, в первом полугодии 2025 года увеличила общие отгрузки алкогольной продукции на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, они приблизились к 7,2 миллиона декалитров, сообщила компания. "На стагнирующем рынке компания демонстрирует рост: общие отгрузки за второй квартал превысили 4 млн декалитров (+13%), а за полугодие приблизились к 7,2 млн декалитров (+5%)", - говорится в сообщении об операционных результатах за первое полугодие 2025 года.

https://1prime.ru/20250410/novabev-856546717.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество