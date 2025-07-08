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"НоваБев" в первом полугодии увеличила отгрузки алкоголя на 5%
"НоваБев" в первом полугодии увеличила отгрузки алкоголя на 5% - 08.07.2025, ПРАЙМ
"НоваБев" в первом полугодии увеличила отгрузки алкоголя на 5%
"НоваБев групп" (бывшая "Белуга"), один из ведущих производителей алкоголя в России, в первом полугодии 2025 года увеличила общие отгрузки алкогольной продукции | 08.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-08T10:34+0300
2025-07-08T10:34+0300
2025-07-08T10:34+0300
экономика
общество
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МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. "НоваБев групп" (бывшая "Белуга"), один из ведущих производителей алкоголя в России, в первом полугодии 2025 года увеличила общие отгрузки алкогольной продукции на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, они приблизились к 7,2 миллиона декалитров, сообщила компания. "На стагнирующем рынке компания демонстрирует рост: общие отгрузки за второй квартал превысили 4 млн декалитров (+13%), а за полугодие приблизились к 7,2 млн декалитров (+5%)", - говорится в сообщении об операционных результатах за первое полугодие 2025 года.
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общество
"НоваБев" в первом полугодии увеличила отгрузки алкоголя на 5%
"НоваБев групп" в I полугодии увеличила отгрузки алкоголя до 7,2 млн дал
МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. "НоваБев групп" (бывшая "Белуга"), один из ведущих производителей алкоголя в России, в первом полугодии 2025 года увеличила общие отгрузки алкогольной продукции на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, они приблизились к 7,2 миллиона декалитров, сообщила компания.
"На стагнирующем рынке компания демонстрирует рост: общие отгрузки за второй квартал превысили 4 млн декалитров (+13%), а за полугодие приблизились к 7,2 млн декалитров (+5%)", - говорится в сообщении об операционных результатах за первое полугодие 2025 года.
"НоваБев" снизила отгрузки алкоголя потребителям в первом квартале