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"НоваБев групп" в I полугодии увеличила отгрузки алкоголя на 5%

"НоваБев групп" в I полугодии увеличила отгрузки алкоголя на 5% - 08.07.2025, ПРАЙМ

"НоваБев групп" в I полугодии увеличила отгрузки алкоголя на 5%

"НоваБев групп" (бывшая "Белуга"), один из ведущих производителей алкоголя в России, в первом полугодии 2025 года увеличила общие отгрузки алкогольной продукции | 08.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-08T11:38+0300

2025-07-08T11:38+0300

2025-07-08T11:42+0300

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МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. "НоваБев групп" (бывшая "Белуга"), один из ведущих производителей алкоголя в России, в первом полугодии 2025 года увеличила общие отгрузки алкогольной продукции на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, они приблизились к 7,2 миллиона декалитров, сообщила компания. "На стагнирующем рынке компания демонстрирует рост: общие отгрузки за второй квартал превысили 4 млн декалитров (+13%), а за полугодие приблизились к 7,2 млн декалитров (+5%)", - говорится в сообщении об операционных результатах за первое полугодие 2025 года. Отмечается, что отгрузки собственной продукции в России во втором квартале текущего года выросли на 16% в годовом выражении, до 3,2 миллиона декалитров. По итогам первого полугодия показатель увеличился на 6% и составил 5,6 миллиона декалитров. Отгрузки импортных партнерских брендов во втором квартале выросли на 5% в годовом выражении и приблизились к уровню в 765 тысяч декалитров, а по итогам первого полугодия составили 1,5 миллиона декалитров. Количество магазинов сети "ВинЛаб" на конец июня достигло 2,1 тысячи, также добавили в компании. Выручка от продаж в собственных торговых точках увеличилась в первом полугодии на 22,7%, средний чек при этом вырос на 9,7%. "Таких впечатляющих результатов Novabev Group удалось достичь благодаря выстроенным отношениям с партнерами, а также силе брендов, команды и инноваций. Группа ориентирована на развитие и совершенствование, в работу внедряется ИИ, активно развиваются ретейл-маркетинг и e-com. Вместе с поступательной работой над внутренними процессами, включая автоматизацию и диджитализацию, это приносит видимый эффект. Компания вновь наращивает свою долю на рынке", - отмечается в сообщении. "НоваБев Групп" - крупнейшая алкогольная компания в РФ, а также один из главных импортеров алкоголя в стране. Группе принадлежат 5 ликеро-водочных заводов, один спиртзавод, винное хозяйство "Поместье Голубицкое", собственная система дистрибуции и сеть розничных магазинов "Винлаб". По итогам 2024 года чистая прибыль группы по МСФО снизилась в 1,7 раза и составила 4,588 миллиарда рублей.

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