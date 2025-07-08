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"Стройтранснефтегаз" начал релокацию в Новосибирск - 08.07.2025, ПРАЙМ
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"Стройтранснефтегаз" начал релокацию в Новосибирск
"Стройтранснефтегаз" начал релокацию в Новосибирск - 08.07.2025, ПРАЙМ
"Стройтранснефтегаз" начал релокацию в Новосибирск
Компания АО "Стройтранснефтегаз" (АО "СТНГ"), входящая в группу "Газстройпром", начала релокацию в Новосибирск и планирует до конца года открыть офис на 500... | 08.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-08T07:38+0300
2025-07-08T07:38+0300
общество
новосибирск
рф
газпром
газпром нефть
транснефть
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НОВОСИБИРСК, 8 июл - ПРАЙМ. Компания АО "Стройтранснефтегаз" (АО "СТНГ"), входящая в группу "Газстройпром", начала релокацию в Новосибирск и планирует до конца года открыть офис на 500 сотрудников, сообщает во вторник правительство Новосибирской области. "В рамках решения президента РФ по перемещению крупных компаний по месту осуществления их основной деятельности, компания АО "Стройтранснефтегаз", входящая в группу "Газстройпром", начала релокацию в Новосибирск", - говорится в сообщении. Власти отметили, что компания совместно с областными и городскими органами власти провела символизирующую начало работы компании в регионе акцию по высадке деревьев на аллее ветеранов в парке "Березовая роща" в Новосибирске. "Это ключевая компания по реализации Восточной программы "Газпрома", включающей развитие центров газодобычи в сибирских и дальневосточных регионах, а также строительство единой системы транспортировки газа в макрорегионах. Компания планирует до конца года открыть в Новосибирске офис на 500 сотрудников, а также активно набирать местных специалистов, включая выпускников вузов и ссузов", - уточнили в облправительстве. Также в планах "Стройтранснефтегаза" - сотрудничество с новосибирскими учебными заведениями для подготовки кадров для нефтегазовой отрасли. По данным сайта компании, "Стройтранснефтегаз" - одна из ведущих строительных компаний России, выполняющая полный комплекс строительных работ в рамках инфраструктурных проектов нефтегазовой отрасли, а также гражданского строительства. В числе заказчиков АО "СТНГ" - ведущие российские нефтегазовые компании, включая "Газпром", "Газпром нефть", "СИБУР Холдинг", "Транснефть", ЛУКОЙЛ, "Роснефть" и другие.
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192
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40
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общество , новосибирск, рф, газпром, газпром нефть, транснефть
Общество , НОВОСИБИРСК, РФ, Газпром, Газпром нефть, Транснефть
07:38 08.07.2025
 
"Стройтранснефтегаз" начал релокацию в Новосибирск

"Стройтранснефтегаз" начал релокацию в Новосибирск

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НОВОСИБИРСК, 8 июл - ПРАЙМ. Компания АО "Стройтранснефтегаз" (АО "СТНГ"), входящая в группу "Газстройпром", начала релокацию в Новосибирск и планирует до конца года открыть офис на 500 сотрудников, сообщает во вторник правительство Новосибирской области.
"В рамках решения президента РФ по перемещению крупных компаний по месту осуществления их основной деятельности, компания АО "Стройтранснефтегаз", входящая в группу "Газстройпром", начала релокацию в Новосибирск", - говорится в сообщении.
Власти отметили, что компания совместно с областными и городскими органами власти провела символизирующую начало работы компании в регионе акцию по высадке деревьев на аллее ветеранов в парке "Березовая роща" в Новосибирске.
"Это ключевая компания по реализации Восточной программы "Газпрома", включающей развитие центров газодобычи в сибирских и дальневосточных регионах, а также строительство единой системы транспортировки газа в макрорегионах. Компания планирует до конца года открыть в Новосибирске офис на 500 сотрудников, а также активно набирать местных специалистов, включая выпускников вузов и ссузов", - уточнили в облправительстве.
Также в планах "Стройтранснефтегаза" - сотрудничество с новосибирскими учебными заведениями для подготовки кадров для нефтегазовой отрасли.
По данным сайта компании, "Стройтранснефтегаз" - одна из ведущих строительных компаний России, выполняющая полный комплекс строительных работ в рамках инфраструктурных проектов нефтегазовой отрасли, а также гражданского строительства. В числе заказчиков АО "СТНГ" - ведущие российские нефтегазовые компании, включая "Газпром", "Газпром нефть", "СИБУР Холдинг", "Транснефть", ЛУКОЙЛ, "Роснефть" и другие.
 
ОбществоНОВОСИБИРСКРФГазпромГазпром нефтьТранснефть
 
 
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