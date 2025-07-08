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Трамп одобрил отправку оборонительного оружия Украине

Трамп одобрил отправку оборонительного оружия Украине - 08.07.2025, ПРАЙМ

Трамп одобрил отправку оборонительного оружия Украине

Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что одобрил отправку "оборонительного оружия" на Украину. | 08.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-08T20:42+0300

2025-07-08T20:42+0300

2025-07-08T20:42+0300

вооружения

украина

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ВАШИНГТОН, 8 июл - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что одобрил отправку "оборонительного оружия" на Украину. "Мы отправляем оборонительное оружие на Украину, и я это одобрил", - сообщил он на заседании кабинета в Белом доме. Издание Politico 1 июля сообщило о приостановке поставок боеприпасов и вооружений из США на Украину на фоне истощения американских запасов. Однако 7 июля Трамп пообещал отправить больше оружия Украине, подчеркнув, что речь идет в первую очередь об "оборонительных" средствах. Официальный представитель Пентагона Шон Парнелл подтвердил, что по указанию Трампа Пентагон направит Украине дополнительное "оборонительное вооружение".

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украина, сша, дональд трамп, politico