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Трамп одобрил отправку оборонительного оружия Украине
Трамп одобрил отправку оборонительного оружия Украине - 08.07.2025, ПРАЙМ
Трамп одобрил отправку оборонительного оружия Украине
Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что одобрил отправку "оборонительного оружия" на Украину. | 08.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-08T20:42+0300
2025-07-08T20:42+0300
2025-07-08T20:42+0300
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ВАШИНГТОН, 8 июл - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что одобрил отправку "оборонительного оружия" на Украину. "Мы отправляем оборонительное оружие на Украину, и я это одобрил", - сообщил он на заседании кабинета в Белом доме. Издание Politico 1 июля сообщило о приостановке поставок боеприпасов и вооружений из США на Украину на фоне истощения американских запасов. Однако 7 июля Трамп пообещал отправить больше оружия Украине, подчеркнув, что речь идет в первую очередь об "оборонительных" средствах. Официальный представитель Пентагона Шон Парнелл подтвердил, что по указанию Трампа Пентагон направит Украине дополнительное "оборонительное вооружение".
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украина, сша, дональд трамп, politico
Вооружения, УКРАИНА, США, Дональд Трамп, Politico
Трамп одобрил отправку оборонительного оружия Украине
Трамп заявил, что одобрил отправку оборонительного оружия на Украину
ВАШИНГТОН, 8 июл - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что одобрил отправку "оборонительного оружия" на Украину.
"Мы отправляем оборонительное оружие на Украину, и я это одобрил", - сообщил он на заседании кабинета в Белом доме.
Издание Politico 1 июля сообщило о приостановке поставок боеприпасов и вооружений из США на Украину на фоне истощения американских запасов. Однако 7 июля Трамп пообещал отправить больше оружия Украине, подчеркнув, что речь идет в первую очередь об "оборонительных" средствах. Официальный представитель Пентагона Шон Парнелл подтвердил, что по указанию Трампа Пентагон направит Украине дополнительное "оборонительное вооружение".
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