https://1prime.ru/20250708/obyski-859273915.html

СК подтвердил проведение обысков в офисе компании "Электросети Армении"

СК подтвердил проведение обысков в офисе компании "Электросети Армении" - 08.07.2025, ПРАЙМ

СК подтвердил проведение обысков в офисе компании "Электросети Армении"

В офисе компании "Электрические сети Армении", принадлежащей арестованному предпринимателю Самвелу Карапетяну, проводятся неотложные следственные действия в... | 08.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-08T09:13+0300

2025-07-08T09:13+0300

2025-07-08T09:13+0300

общество

армения

ереван

никол пашинян

ташир

https://cdnn.1prime.ru/img/83176/98/831769816_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_428d1dc5dfb47bcc5396ec029898915c.jpg

ЕРЕВАН, 8 июл - ПРАЙМ. В офисе компании "Электрические сети Армении", принадлежащей арестованному предпринимателю Самвелу Карапетяну, проводятся неотложные следственные действия в рамках возбужденного уголовного дела, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Следственного комитета республики Кима Авдалян. "В рамках уголовного производства... (в офисе "Электросетей Армении" - ред.) проводятся неотложные следственные действия", - сообщила Авдалян. Владельцу компании "Ташир Групп" Самвелу Карапетяну в Армении предъявили обвинения и арестовали после того, как он заявил о поддержке Армянской церкви на фоне нападок со стороны властей. Бизнесмен вину не признал и назвал армянские власти несостоятельными. Его позиция в поддержку церкви вызвала недовольство премьера страны Никола Пашиняна, который разместил в социальных сетях несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви. МВД Армении сообщало об "оперативных мероприятиях" у дома Карапетяна в Ереване и о "доставленных в полицейское отделение гражданах". Карапетян вкладывает много средств в развитие Армении. Основные направления благотворительной деятельности фонда "Ташир" - сохранение и возрождение исторического наследия, реконструкция церквей и храмов, развитие здравоохранения и медицины. Кроме того, часть средств идет на поддержку массового и юношеского спорта, развитие культуры и искусства, реализацию социальных программ, помощь нуждающимся, включая малообеспеченные семьи, инвалидов. Фонд строит и ремонтирует учебные заведения, а также реализует образовательные программы.

https://1prime.ru/20250630/spor-859042790.html

армения

ереван

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , армения, ереван, никол пашинян, ташир