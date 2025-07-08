Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СК подтвердил проведение обысков в офисе компании "Электросети Армении" - 08.07.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250708/obyski-859273915.html
СК подтвердил проведение обысков в офисе компании "Электросети Армении"
СК подтвердил проведение обысков в офисе компании "Электросети Армении" - 08.07.2025, ПРАЙМ
СК подтвердил проведение обысков в офисе компании "Электросети Армении"
В офисе компании "Электрические сети Армении", принадлежащей арестованному предпринимателю Самвелу Карапетяну, проводятся неотложные следственные действия в... | 08.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-08T09:13+0300
2025-07-08T09:13+0300
общество
армения
ереван
никол пашинян
ташир
https://cdnn.1prime.ru/img/83176/98/831769816_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_428d1dc5dfb47bcc5396ec029898915c.jpg
ЕРЕВАН, 8 июл - ПРАЙМ. В офисе компании "Электрические сети Армении", принадлежащей арестованному предпринимателю Самвелу Карапетяну, проводятся неотложные следственные действия в рамках возбужденного уголовного дела, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Следственного комитета республики Кима Авдалян. "В рамках уголовного производства... (в офисе "Электросетей Армении" - ред.) проводятся неотложные следственные действия", - сообщила Авдалян. Владельцу компании "Ташир Групп" Самвелу Карапетяну в Армении предъявили обвинения и арестовали после того, как он заявил о поддержке Армянской церкви на фоне нападок со стороны властей. Бизнесмен вину не признал и назвал армянские власти несостоятельными. Его позиция в поддержку церкви вызвала недовольство премьера страны Никола Пашиняна, который разместил в социальных сетях несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви. МВД Армении сообщало об "оперативных мероприятиях" у дома Карапетяна в Ереване и о "доставленных в полицейское отделение гражданах". Карапетян вкладывает много средств в развитие Армении. Основные направления благотворительной деятельности фонда "Ташир" - сохранение и возрождение исторического наследия, реконструкция церквей и храмов, развитие здравоохранения и медицины. Кроме того, часть средств идет на поддержку массового и юношеского спорта, развитие культуры и искусства, реализацию социальных программ, помощь нуждающимся, включая малообеспеченные семьи, инвалидов. Фонд строит и ремонтирует учебные заведения, а также реализует образовательные программы.
https://1prime.ru/20250630/spor-859042790.html
армения
ереван
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83176/98/831769816_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_480e0cebb04021e0e488aaa215c7fc87.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , армения, ереван, никол пашинян, ташир
Общество , АРМЕНИЯ, Ереван, Никол Пашинян, Ташир
09:13 08.07.2025
 
СК подтвердил проведение обысков в офисе компании "Электросети Армении"

СК сообщил о проведении в офисе "Электросетей Армении" следственных действий

© РИА Новости . Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - ПРАЙМ, 1920, 08.07.2025
© РИА Новости . Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ЕРЕВАН, 8 июл - ПРАЙМ. В офисе компании "Электрические сети Армении", принадлежащей арестованному предпринимателю Самвелу Карапетяну, проводятся неотложные следственные действия в рамках возбужденного уголовного дела, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Следственного комитета республики Кима Авдалян.
"В рамках уголовного производства... (в офисе "Электросетей Армении" - ред.) проводятся неотложные следственные действия", - сообщила Авдалян.
Владельцу компании "Ташир Групп" Самвелу Карапетяну в Армении предъявили обвинения и арестовали после того, как он заявил о поддержке Армянской церкви на фоне нападок со стороны властей. Бизнесмен вину не признал и назвал армянские власти несостоятельными. Его позиция в поддержку церкви вызвала недовольство премьера страны Никола Пашиняна, который разместил в социальных сетях несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви. МВД Армении сообщало об "оперативных мероприятиях" у дома Карапетяна в Ереване и о "доставленных в полицейское отделение гражданах".
Карапетян вкладывает много средств в развитие Армении. Основные направления благотворительной деятельности фонда "Ташир" - сохранение и возрождение исторического наследия, реконструкция церквей и храмов, развитие здравоохранения и медицины. Кроме того, часть средств идет на поддержку массового и юношеского спорта, развитие культуры и искусства, реализацию социальных программ, помощь нуждающимся, включая малообеспеченные семьи, инвалидов. Фонд строит и ремонтирует учебные заведения, а также реализует образовательные программы.
Обстановка у дома бизнесмена С. Карапетяна - ПРАЙМ, 1920, 30.06.2025
Карапетян уведомил власти Армении о начале инвестиционного спора
30 июня, 22:47
 
ОбществоАРМЕНИЯЕреванНикол ПашинянТашир
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала