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СК подтвердил проведение обысков в офисе компании "Электросети Армении"
СК подтвердил проведение обысков в офисе компании "Электросети Армении" - 08.07.2025, ПРАЙМ
СК подтвердил проведение обысков в офисе компании "Электросети Армении"
В офисе компании "Электрические сети Армении", принадлежащей арестованному предпринимателю Самвелу Карапетяну, проводятся неотложные следственные действия в... | 08.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-08T09:13+0300
2025-07-08T09:13+0300
2025-07-08T09:13+0300
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ЕРЕВАН, 8 июл - ПРАЙМ. В офисе компании "Электрические сети Армении", принадлежащей арестованному предпринимателю Самвелу Карапетяну, проводятся неотложные следственные действия в рамках возбужденного уголовного дела, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Следственного комитета республики Кима Авдалян. "В рамках уголовного производства... (в офисе "Электросетей Армении" - ред.) проводятся неотложные следственные действия", - сообщила Авдалян. Владельцу компании "Ташир Групп" Самвелу Карапетяну в Армении предъявили обвинения и арестовали после того, как он заявил о поддержке Армянской церкви на фоне нападок со стороны властей. Бизнесмен вину не признал и назвал армянские власти несостоятельными. Его позиция в поддержку церкви вызвала недовольство премьера страны Никола Пашиняна, который разместил в социальных сетях несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви. МВД Армении сообщало об "оперативных мероприятиях" у дома Карапетяна в Ереване и о "доставленных в полицейское отделение гражданах". Карапетян вкладывает много средств в развитие Армении. Основные направления благотворительной деятельности фонда "Ташир" - сохранение и возрождение исторического наследия, реконструкция церквей и храмов, развитие здравоохранения и медицины. Кроме того, часть средств идет на поддержку массового и юношеского спорта, развитие культуры и искусства, реализацию социальных программ, помощь нуждающимся, включая малообеспеченные семьи, инвалидов. Фонд строит и ремонтирует учебные заведения, а также реализует образовательные программы.
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общество , армения, ереван, никол пашинян, ташир
Общество , АРМЕНИЯ, Ереван, Никол Пашинян, Ташир
СК подтвердил проведение обысков в офисе компании "Электросети Армении"
СК сообщил о проведении в офисе "Электросетей Армении" следственных действий
ЕРЕВАН, 8 июл - ПРАЙМ. В офисе компании "Электрические сети Армении", принадлежащей арестованному предпринимателю Самвелу Карапетяну, проводятся неотложные следственные действия в рамках возбужденного уголовного дела, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Следственного комитета республики Кима Авдалян.
"В рамках уголовного производства... (в офисе "Электросетей Армении" - ред.) проводятся неотложные следственные действия", - сообщила Авдалян.
Владельцу компании "Ташир Групп" Самвелу Карапетяну в Армении предъявили обвинения и арестовали после того, как он заявил о поддержке Армянской церкви на фоне нападок со стороны властей. Бизнесмен вину не признал и назвал армянские власти несостоятельными. Его позиция в поддержку церкви вызвала недовольство премьера страны Никола Пашиняна, который разместил в социальных сетях несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви. МВД Армении сообщало об "оперативных мероприятиях" у дома Карапетяна в Ереване и о "доставленных в полицейское отделение гражданах".
Карапетян вкладывает много средств в развитие Армении. Основные направления благотворительной деятельности фонда "Ташир" - сохранение и возрождение исторического наследия, реконструкция церквей и храмов, развитие здравоохранения и медицины. Кроме того, часть средств идет на поддержку массового и юношеского спорта, развитие культуры и искусства, реализацию социальных программ, помощь нуждающимся, включая малообеспеченные семьи, инвалидов. Фонд строит и ремонтирует учебные заведения, а также реализует образовательные программы.
Карапетян уведомил власти Армении о начале инвестиционного спора