https://1prime.ru/20250708/opros-859269567.html

Опрос показал, сколько россияне тратят в отпуске

Опрос показал, сколько россияне тратят в отпуске - 08.07.2025, ПРАЙМ

Опрос показал, сколько россияне тратят в отпуске

Почти 40% россиян тратят в отпуске от 50 до 100 тысяч рублей на человека, каждый четвертый - не больше 50 тысяч рублей, а каждый пятый - от 100 до 200 тысяч... | 08.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-08T07:07+0300

2025-07-08T07:07+0300

2025-07-08T07:07+0300

общество

рф

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/859269567.jpg?1751947676

МОСКВА, 7 июл - ПРАЙМ. Почти 40% россиян тратят в отпуске от 50 до 100 тысяч рублей на человека, каждый четвертый - не больше 50 тысяч рублей, а каждый пятый - от 100 до 200 тысяч рублей, посчитали для РИА Новости в сервисе "Зарплата.ру". "Если учитывать все планируемые расходы на одного человека, то в этом году на летний отпуск респонденты тратят менее 50 000 рублей – 25%, от 50 до 100 тысяч рублей – 38%, от 100 до 200 тысяч рублей – 21%, от 200 до 300 тысяч рублей – 11%, от 300 до 500 тысяч рублей – 3%", - сказано в исследовании. По 1% респондентов тратят от 500 тысяч до миллиона и больше миллиона. Основными статьями расхода респонденты назвали еду - походы по кафе и ресторанам, аренду жилья, экскурсии и шоппинг. Меньше денег тратится на спа-процедуры и уход за собой, а также на аренду транспорта. "Респонденты рассказали, что откладывать деньги на отпуск начинают: за 1-3 месяца – 24% опрошенных, за 3-6 месяцев – 25%, за 6-9 месяцев – 12%, начинают копить на следующий отпуск сразу же, как возвращаются из предыдущего – 20%, а у 19% опрошенных нет нужды откладывать деньги", - сказано в исследовании. Исследование проводилось с 23 июня по 7 июля среди 2150 сотрудников в возрасте от 25 до 55 лет во всех федеральных округах РФ.

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , рф