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Опрос: более половины жителей Канады и Мексики считают США главной угрозой - 08.07.2025, ПРАЙМ
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Опрос: более половины жителей Канады и Мексики считают США главной угрозой
Опрос: более половины жителей Канады и Мексики считают США главной угрозой - 08.07.2025, ПРАЙМ
Опрос: более половины жителей Канады и Мексики считают США главной угрозой
Более половины населения Канады и Мексики считают, что США являются главной угрозой их странам, следует из опроса проведенного организацией Pew Research Center. | 08.07.2025, ПРАЙМ
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экономика
сша
мексика
канада
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МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Более половины населения Канады и Мексики считают, что США являются главной угрозой их странам, следует из опроса проведенного организацией Pew Research Center. Согласно исследованию, с 2019 года доля канадцев, считающих США главной угрозой их стране увеличилась почти втрое (с 20% до 59%), этот показатель увеличился и среди граждан Мексики (с 56% до 68%). Кроме того, 40% граждан Индонезии, 35% граждан ЮАР, 29% граждан Бразилии и 24% граждан Аргентины отдали свой выбор США в качестве главной угрозы их стране. Опрос проводился онлайн с 24 по 30 марта среди 3605 американцев. Статистическая погрешность составила 1,9 процентных пункта.
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сша, мексика, канада
Экономика, США, МЕКСИКА, КАНАДА
21:17 08.07.2025
 
Опрос: более половины жителей Канады и Мексики считают США главной угрозой

PRC: более половины жителей Канады и Мексики считают главной угрозой США

© AFP / Lars HagbergФлаги Канады, Мексики и США перед зданием во время третего раунда обсуждения актуализации соглашения НАФТА в Онтарио, Канада
Флаги Канады, Мексики и США перед зданием во время третего раунда обсуждения актуализации соглашения НАФТА в Онтарио, Канада - ПРАЙМ, 1920, 08.07.2025
© AFP / Lars Hagberg
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МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Более половины населения Канады и Мексики считают, что США являются главной угрозой их странам, следует из опроса проведенного организацией Pew Research Center.
Согласно исследованию, с 2019 года доля канадцев, считающих США главной угрозой их стране увеличилась почти втрое (с 20% до 59%), этот показатель увеличился и среди граждан Мексики (с 56% до 68%). Кроме того, 40% граждан Индонезии, 35% граждан ЮАР, 29% граждан Бразилии и 24% граждан Аргентины отдали свой выбор США в качестве главной угрозы их стране.
Опрос проводился онлайн с 24 по 30 марта среди 3605 американцев. Статистическая погрешность составила 1,9 процентных пункта.
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