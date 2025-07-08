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Производство грузовых вагонов в России снизилось на 15,3%
Производство грузовых вагонов в России снизилось на 15,3% - 08.07.2025, ПРАЙМ
Производство грузовых вагонов в России снизилось на 15,3%
Производство грузовых вагонов в России в январе-июне 2025 года, по предварительным данным, снизилось на 15,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года... | 08.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-08T16:33+0300
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МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Производство грузовых вагонов в России в январе-июне 2025 года, по предварительным данным, снизилось на 15,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 30,2 тысячи единиц, следует из данных Объединения производителей железнодорожной техники (ОПЖТ). В том числе, согласно статистическим данным ОПЖТ, выпуск вагонов с осевой нагрузкой выросло на 18,1% и составило 11,6 тысячи единиц. Производство грузовых вагонов в России в 2024 году выросло на 17,2% по сравнению с предыдущим годом - до 74,9 тысячи единиц, сообщал ранее Росстат.
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росстат, россия
Экономика, Росстат, РОССИЯ
Производство грузовых вагонов в России снизилось на 15,3%
ОПЖТ: производство грузовых вагонов в России в январе-июне снизилось на 15,3%
МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Производство грузовых вагонов в России в январе-июне 2025 года, по предварительным данным, снизилось на 15,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 30,2 тысячи единиц, следует из данных Объединения производителей железнодорожной техники (ОПЖТ).
В том числе, согласно статистическим данным ОПЖТ, выпуск вагонов с осевой нагрузкой выросло на 18,1% и составило 11,6 тысячи единиц.
Производство грузовых вагонов в России в 2024 году выросло на 17,2% по сравнению с предыдущим годом - до 74,9 тысячи единиц, сообщал ранее Росстат.
РЖД введут скидки на экспорт ряда грузов по западной ветке МТК "Север-Юг"