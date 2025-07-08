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Минсельхоз ожидает снижения цен на овощи - 08.07.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Минсельхоз ожидает снижения цен на овощи
Минсельхоз ожидает снижения цен на овощи - 08.07.2025, ПРАЙМ
Минсельхоз ожидает снижения цен на овощи
Минсельхоз ожидает снижение цен на овощи и картофель в России на фоне начала уборочной кампании и увеличения поставок отечественной продукции, рассказали в... | 08.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-08T22:52+0300
2025-07-08T22:52+0300
экономика
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МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Минсельхоз ожидает снижение цен на овощи и картофель в России на фоне начала уборочной кампании и увеличения поставок отечественной продукции, рассказали в пресс-службе министерства. "В настоящее время в большинстве регионов России началась уборочная кампания. С увеличением поставок отечественной продукции на рынок ожидается снижение цен на овощи и картофель. При этом важно сохранять рентабельность аграриев", - говорится в сообщении. Там сообщили, что глава министерства Оксана Лут провела совещание с представителями Минпромторга, ФАС России, отраслевых союзов и бизнеса. В рамках встречи в том числе обсудили, что применение долгосрочных контрактов с формульным ценообразованием, учитывающим интересы как производителей, так и торговых сетей, позволит снизить волатильность рынка. Кроме того, в настоящее время рассматривается возможность закрепить данный механизм на законодательном уровне. При этом Минсельхоз совместно с Минпромторгом и ФАС будет отслеживать формирование цен в таких контрактах. Производители поддержали данную инициативу, заверили в пресс-службе. "Также стабилизации ценовой ситуации будет способствовать увеличение объемов производства и расширение использования отечественного посадочного материала", - добавили там.
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общество , рф, оксана лут, минсельхоз, минпромторг
Экономика, Общество , РФ, Оксана Лут, Минсельхоз, Минпромторг
22:52 08.07.2025
 
Минсельхоз ожидает снижения цен на овощи

Минсельхоз ожидает снижения цен на овощи и картофель с началом уборочной кампании

© fotolia.com / adisa#Овощи на рынке
#Овощи на рынке - ПРАЙМ, 1920, 08.07.2025
© fotolia.com / adisa
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МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Минсельхоз ожидает снижение цен на овощи и картофель в России на фоне начала уборочной кампании и увеличения поставок отечественной продукции, рассказали в пресс-службе министерства.
"В настоящее время в большинстве регионов России началась уборочная кампания. С увеличением поставок отечественной продукции на рынок ожидается снижение цен на овощи и картофель. При этом важно сохранять рентабельность аграриев", - говорится в сообщении.
Там сообщили, что глава министерства Оксана Лут провела совещание с представителями Минпромторга, ФАС России, отраслевых союзов и бизнеса. В рамках встречи в том числе обсудили, что применение долгосрочных контрактов с формульным ценообразованием, учитывающим интересы как производителей, так и торговых сетей, позволит снизить волатильность рынка.
Кроме того, в настоящее время рассматривается возможность закрепить данный механизм на законодательном уровне. При этом Минсельхоз совместно с Минпромторгом и ФАС будет отслеживать формирование цен в таких контрактах. Производители поддержали данную инициативу, заверили в пресс-службе.
"Также стабилизации ценовой ситуации будет способствовать увеличение объемов производства и расширение использования отечественного посадочного материала", - добавили там.
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