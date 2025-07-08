https://1prime.ru/20250708/patrushev-859298522.html
Патрушев оценил инвестиции в лесопромышленные проекты Сибири
Патрушев оценил инвестиции в лесопромышленные проекты Сибири - 08.07.2025, ПРАЙМ
Патрушев оценил инвестиции в лесопромышленные проекты Сибири
Общий объем инвестиций в лесопромышленные проекты Сибирского федерального округа, предполагающие создание и модернизацию перерабатывающих мощностей, превышает... | 08.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-08T17:12+0300
2025-07-08T17:12+0300
2025-07-08T17:12+0300
экономика
рф
дмитрий патрушев
https://cdnn.1prime.ru/img/83885/91/838859156_0:81:3355:1968_1920x0_80_0_0_5cfb6ffaef055d62acad0d379e9b527d.jpg
МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Общий объем инвестиций в лесопромышленные проекты Сибирского федерального округа, предполагающие создание и модернизацию перерабатывающих мощностей, превышает 440 миллиардов рублей, сказал вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев. "В Сибири заготавливается треть общероссийских объемов древесины. Такой результат обеспечивают почти полторы тысячи местных предприятий. Помимо этого, для создания и модернизации перерабатывающих мощностей в округе реализуется порядка 30 приоритетных лесопромышленных проектов. Общий объем инвестиций превышает 440 миллиардов рублей", - сказал Патрушев, слова которого привели в сообщении его аппарата. Он также подчеркнул, что Сибирь имеет значительные ресурсы для наращивания объемов производства и организации полной цепочки выпуска продукции, в том числе с глубокой степенью переработки. "Однако на сегодня актуальными данными лесоустройства охвачено всего 35% интенсивной зоны сибирских лесов", - подчеркнул вице-премьер. Помимо этого Патрушев отметил, что главная цель властей – создание возможностей для ускорения темпов экономического роста сибирских регионов и повышение качества жизни людей в Сибири. "Мы, в первую очередь, контролируем реализацию правительственной Стратегии развития федерального округа до 2035 года. На её мероприятия уже привлечено порядка двух триллионов рублей, и создано более 42 тысяч рабочих мест. В перспективе совокупный объем инвестиций должен превысить 18 триллионов рублей", - сказал он.
https://1prime.ru/20250630/sibir-859035926.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83885/91/838859156_311:0:3042:2048_1920x0_80_0_0_6cf4f33cf528eff64d8e337a062d7a91.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рф, дмитрий патрушев
Экономика, РФ, Дмитрий Патрушев
Патрушев оценил инвестиции в лесопромышленные проекты Сибири
Патрушев: объем инвестиций в лесопромышленные проекты Сибири превысил 440 млрд рублей
МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Общий объем инвестиций в лесопромышленные проекты Сибирского федерального округа, предполагающие создание и модернизацию перерабатывающих мощностей, превышает 440 миллиардов рублей, сказал вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев.
"В Сибири заготавливается треть общероссийских объемов древесины. Такой результат обеспечивают почти полторы тысячи местных предприятий. Помимо этого, для создания и модернизации перерабатывающих мощностей в округе реализуется порядка 30 приоритетных лесопромышленных проектов. Общий объем инвестиций превышает 440 миллиардов рублей", - сказал Патрушев, слова которого привели в сообщении его аппарата.
Он также подчеркнул, что Сибирь имеет значительные ресурсы для наращивания объемов производства и организации полной цепочки выпуска продукции, в том числе с глубокой степенью переработки. "Однако на сегодня актуальными данными лесоустройства охвачено всего 35% интенсивной зоны сибирских лесов", - подчеркнул вице-премьер.
Помимо этого Патрушев отметил, что главная цель властей – создание возможностей для ускорения темпов экономического роста сибирских регионов и повышение качества жизни людей в Сибири. "Мы, в первую очередь, контролируем реализацию правительственной Стратегии развития федерального округа до 2035 года. На её мероприятия уже привлечено порядка двух триллионов рублей, и создано более 42 тысяч рабочих мест. В перспективе совокупный объем инвестиций должен превысить 18 триллионов рублей", - сказал он.
Оптовые цены на электроэнергию в Сибири за неделю выросли на 22,3%