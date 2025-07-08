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Патрушев оценил инвестиции в лесопромышленные проекты Сибири

Патрушев оценил инвестиции в лесопромышленные проекты Сибири - 08.07.2025, ПРАЙМ

Патрушев оценил инвестиции в лесопромышленные проекты Сибири

Общий объем инвестиций в лесопромышленные проекты Сибирского федерального округа, предполагающие создание и модернизацию перерабатывающих мощностей, превышает... | 08.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-08T17:12+0300

2025-07-08T17:12+0300

2025-07-08T17:12+0300

экономика

рф

дмитрий патрушев

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МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Общий объем инвестиций в лесопромышленные проекты Сибирского федерального округа, предполагающие создание и модернизацию перерабатывающих мощностей, превышает 440 миллиардов рублей, сказал вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев. "В Сибири заготавливается треть общероссийских объемов древесины. Такой результат обеспечивают почти полторы тысячи местных предприятий. Помимо этого, для создания и модернизации перерабатывающих мощностей в округе реализуется порядка 30 приоритетных лесопромышленных проектов. Общий объем инвестиций превышает 440 миллиардов рублей", - сказал Патрушев, слова которого привели в сообщении его аппарата. Он также подчеркнул, что Сибирь имеет значительные ресурсы для наращивания объемов производства и организации полной цепочки выпуска продукции, в том числе с глубокой степенью переработки. "Однако на сегодня актуальными данными лесоустройства охвачено всего 35% интенсивной зоны сибирских лесов", - подчеркнул вице-премьер. Помимо этого Патрушев отметил, что главная цель властей – создание возможностей для ускорения темпов экономического роста сибирских регионов и повышение качества жизни людей в Сибири. "Мы, в первую очередь, контролируем реализацию правительственной Стратегии развития федерального округа до 2035 года. На её мероприятия уже привлечено порядка двух триллионов рублей, и создано более 42 тысяч рабочих мест. В перспективе совокупный объем инвестиций должен превысить 18 триллионов рублей", - сказал он.

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рф, дмитрий патрушев