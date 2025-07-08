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Названы шесть категорий россиян, которым повысят пенсию с 1 августа

Названы шесть категорий россиян, которым повысят пенсию с 1 августа - 08.07.2025, ПРАЙМ

Названы шесть категорий россиян, которым повысят пенсию с 1 августа

С 1 августа пенсии повысят сразу нескольким категориям граждан. Кого это коснется, агентству "Прайм" рассказал доцент Финансового университета при Правительстве | 08.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-08T03:03+0300

2025-07-08T03:03+0300

2025-07-08T03:03+0300

пенсии

индексация пенсий

общество

россия

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МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. С 1 августа пенсии повысят сразу нескольким категориям граждан. Кого это коснется, агентству "Прайм" рассказал доцент Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Игорь Балынин.Прежде всего в 2,15 раза увеличится фиксированная выплата к пенсии у тех, кому в июле исполнилось 80 лет либо была оформлена инвалидность I группы. Это будет осуществлено за счет удвоения фиксированной выплаты (+ 8907,70 рублей) и включения в нее надбавки за уход (+ 1314 рублей). Если в июле размер фиксированной выплаты для них составлял 8907,70 рублей, то в августе он уже будет равен 19129,40 рублей."Также будет осуществлена беззаявительная корректировка размеров страховых пенсий пенсионеров, которые осуществляли свою трудовую деятельность в 2024 году. Максимальная сумма увеличения размера страховой пенсии по старости для данной категории пенсионеров составит 437,07 рублей", - указал эксперт.Увеличение пенсий в августе затронет и застрахованных лиц, получающих накопительные пенсии и срочные пенсионные выплаты. Законодательно предусмотрено несколько причин, но ключевой являются полученные доходы от инвестирования средств пенсионных накоплений."Учитывая тот факт, что все негосударственные пенсионные фонды и управляющие компании продемонстрировали положительные доходности по результатам инвестирования средств, то увеличение размеров накопительных пенсий и срочных пенсионных выплат должно затронуть всех получателей. Данная корректировка будет осуществлена автоматически, специальных заявлений от застрахованного лица не нужно. - отметил Балынин.Помимо прочего, с 1 августа увеличатся доплаты к пенсиям у членов летных экипажей воздушных судов гражданской авиации. Доплата назначается тем получателям пенсий, кто имеет выслугу не менее 25 лет (мужчины) и не менее 20 лет (женщины). При увольнении со службы по состоянию здоровья требования по числу лет выслуги для получения доплаты снижается на 5 лет: до 20 лет (мужчинам) и 15 лет (женщинам). Суммы увеличения будут индивидуальны для каждого получателя доплаты.Кроме того, вырастут размеры доплат к пенсиям у работников организаций угольной промышленности. Доплаты положены тем, кто проработал в организациях угольной промышленности, добывая уголь и сланец в режиме полного рабочего дня не менее 25 лет. Также на эту доплату могут претендовать те граждане, которые занимались строительством шахт в течение аналогичного периода. Для отдельных работников (например, горнорабочих очистного забоя, проходчиков и др.) минимальный период занятости для получения доплаты сокращен до 20 лет. Суммы увеличения также будут индивидуальны для каждого получателя доплаты.

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пенсии, индексация пенсий, общество , россия