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Турция ожидает ответа от Киева для третьего раунда переговоров РФ и Украины - 08.07.2025, ПРАЙМ
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Турция ожидает ответа от Киева для третьего раунда переговоров РФ и Украины
Турция ожидает ответа от Киева для третьего раунда переговоров РФ и Украины - 08.07.2025, ПРАЙМ
Турция ожидает ответа от Киева для третьего раунда переговоров РФ и Украины
Турция ожидает ответа от Киева для проведения возможного третьего раунда переговоров России и Украины. Об этом сообщил министр иностранных дел республики Хакан... | 08.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-08T09:25+0300
2025-07-08T09:25+0300
политика
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АНКАРА, 8 июл - ПРАЙМ. Турция ожидает ответа от Киева для проведения возможного третьего раунда переговоров России и Украины. Об этом сообщил министр иностранных дел республики Хакан Фидан. "Российская сторона заявила о готовности к третьему туру. Сейчас мы ждём ответа украинской стороны. Наши контакты продолжаются", - сказал Фидан в интервью журналистам, видео которого представила его пресс-служба.
https://1prime.ru/20250705/turtsiya-859202876.html
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турция, киев, рф, мид
Политика, ТУРЦИЯ, Киев, РФ, МИД
09:25 08.07.2025
 
Турция ожидает ответа от Киева для третьего раунда переговоров РФ и Украины

Фидан: Турция ждет ответа от Киева для третьего раунда переговоров РФ и Украины

© Unsplash/Tolga deniz AranСтамбул, Турция
Стамбул, Турция
© Unsplash/Tolga deniz Aran
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АНКАРА, 8 июл - ПРАЙМ. Турция ожидает ответа от Киева для проведения возможного третьего раунда переговоров России и Украины. Об этом сообщил министр иностранных дел республики Хакан Фидан.
"Российская сторона заявила о готовности к третьему туру. Сейчас мы ждём ответа украинской стороны. Наши контакты продолжаются", - сказал Фидан в интервью журналистам, видео которого представила его пресс-служба.
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан - ПРАЙМ, 1920, 05.07.2025
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