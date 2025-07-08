https://1prime.ru/20250708/peregovory-859274719.html
Турция ожидает ответа от Киева для третьего раунда переговоров РФ и Украины
Турция ожидает ответа от Киева для третьего раунда переговоров РФ и Украины - 08.07.2025, ПРАЙМ
Турция ожидает ответа от Киева для третьего раунда переговоров РФ и Украины
Турция ожидает ответа от Киева для проведения возможного третьего раунда переговоров России и Украины. Об этом сообщил министр иностранных дел республики Хакан... | 08.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-08T09:25+0300
2025-07-08T09:25+0300
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АНКАРА, 8 июл - ПРАЙМ. Турция ожидает ответа от Киева для проведения возможного третьего раунда переговоров России и Украины. Об этом сообщил министр иностранных дел республики Хакан Фидан. "Российская сторона заявила о готовности к третьему туру. Сейчас мы ждём ответа украинской стороны. Наши контакты продолжаются", - сказал Фидан в интервью журналистам, видео которого представила его пресс-служба.
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Политика, ТУРЦИЯ, Киев, РФ, МИД
Турция ожидает ответа от Киева для третьего раунда переговоров РФ и Украины
Фидан: Турция ждет ответа от Киева для третьего раунда переговоров РФ и Украины
АНКАРА, 8 июл - ПРАЙМ. Турция ожидает ответа от Киева для проведения возможного третьего раунда переговоров России и Украины. Об этом сообщил министр иностранных дел республики Хакан Фидан.
"Российская сторона заявила о готовности к третьему туру. Сейчас мы ждём ответа украинской стороны. Наши контакты продолжаются", - сказал Фидан в интервью журналистам, видео которого представила его пресс-служба.
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