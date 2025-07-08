https://1prime.ru/20250708/peskov-859283400.html

В Кремле допустили пересмотр списка недружественных России стран

В Кремле допустили пересмотр списка недружественных России стран - 08.07.2025, ПРАЙМ

В Кремле допустили пересмотр списка недружественных России стран

Список недружественных России государств может быть пересмотрен, это не догма. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. | 08.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-08T12:33+0300

2025-07-08T12:33+0300

2025-07-08T12:33+0300

политика

общество

дмитрий песков

россия

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МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Список недружественных России государств может быть пересмотрен, это не догма. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. "Безусловно, список недружественных стран может пересматриваться, это не догма. Страна является недружественной до тех пор, пока она предпринимает недружественные действия в отношении нашей страны", - ответил он на вопрос агентства РИА Новости.По словам пресс-секретаря президента, страны остаются недружественными России, пока предпринимают недружественные действия в отношении Москвы. На повестку может встать вопрос об исключении страны из списка недружественных в связи с налаживанием двусторонних отношений, резюмировал он.

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общество , дмитрий песков, россия