https://1prime.ru/20250708/peskov-859283556.html

Россия ждет предложений Киева по возможным датам переговоров

Россия ждет предложений Киева по возможным датам переговоров - 08.07.2025, ПРАЙМ

Россия ждет предложений Киева по возможным датам переговоров

Россия ждет предложений украинской стороны по возможным датам встречи по мирному урегулированию, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... | 08.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-08T12:34+0300

2025-07-08T12:34+0300

2025-07-08T12:34+0300

политика

общество

рф

украина

стамбул

дмитрий песков

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МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Россия ждет предложений украинской стороны по возможным датам встречи по мирному урегулированию, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Пескову был задан вопрос, есть ли продвижение в вопросе согласования даты следующих переговоров с Украиной. "Нет. Как и говорил президент на прошлой неделе, мы ждем, ждем предложения украинской стороны по возможным датам. Как только даты будут согласованы, а мы надеемся, что это будет сделано, мы сразу об этом сообщим", - сказал пресс-секретарь президента РФ журналистам, отвечая на вопрос. Россия и Украина провели два раунда прямых переговоров. Встречи прошли в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными. Также РФ передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.

https://1prime.ru/20250708/turtsiya--859276728.html

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общество , рф, украина, стамбул, дмитрий песков