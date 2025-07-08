https://1prime.ru/20250708/peskov-859283556.html
Россия ждет предложений Киева по возможным датам переговоров
Россия ждет предложений Киева по возможным датам переговоров - 08.07.2025, ПРАЙМ
Россия ждет предложений Киева по возможным датам переговоров
Россия ждет предложений украинской стороны по возможным датам встречи по мирному урегулированию, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... | 08.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-08T12:34+0300
2025-07-08T12:34+0300
2025-07-08T12:34+0300
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МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Россия ждет предложений украинской стороны по возможным датам встречи по мирному урегулированию, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Пескову был задан вопрос, есть ли продвижение в вопросе согласования даты следующих переговоров с Украиной. "Нет. Как и говорил президент на прошлой неделе, мы ждем, ждем предложения украинской стороны по возможным датам. Как только даты будут согласованы, а мы надеемся, что это будет сделано, мы сразу об этом сообщим", - сказал пресс-секретарь президента РФ журналистам, отвечая на вопрос. Россия и Украина провели два раунда прямых переговоров. Встречи прошли в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными. Также РФ передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.
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общество , рф, украина, стамбул, дмитрий песков
Политика, Общество , РФ, УКРАИНА, Стамбул, Дмитрий Песков
Россия ждет предложений Киева по возможным датам переговоров
Песков: Россия ждет предложений Киева по возможным датам переговоров
МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Россия ждет предложений украинской стороны по возможным датам встречи по мирному урегулированию, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Пескову был задан вопрос, есть ли продвижение в вопросе согласования даты следующих переговоров с Украиной.
"Нет. Как и говорил президент на прошлой неделе, мы ждем, ждем предложения украинской стороны по возможным датам. Как только даты будут согласованы, а мы надеемся, что это будет сделано, мы сразу об этом сообщим", - сказал пресс-секретарь президента РФ журналистам, отвечая на вопрос.
Россия и Украина провели два раунда прямых переговоров. Встречи прошли в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными. Также РФ передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.
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