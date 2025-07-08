https://1prime.ru/20250708/peskov-859283718.html

В Кремле оценили потенциал экономических отношений России и США

В Кремле оценили потенциал экономических отношений России и США - 08.07.2025, ПРАЙМ

В Кремле оценили потенциал экономических отношений России и США

Между Россией и США есть широкий потенциал для перезапуска экономических отношений, проекты по линии бизнеса способны принести большую прибыль обеим странам. Об | 08.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-08T12:35+0300

2025-07-08T12:35+0300

2025-07-08T12:35+0300

экономика

общество

сша

рф

дмитрий песков

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/1c/848599446_0:0:2983:1679_1920x0_80_0_0_8aa845341947b9950b7bf0ee50af752c.jpg

МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Между Россией и США есть широкий потенциал для перезапуска экономических отношений, проекты по линии бизнеса способны принести большую прибыль обеим странам. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Мы полагаем, что между нашими странами есть очень широкий потенциал для перезапуска торгово-экономических отношений, запуска множества проектов в сфере экономики, взаимных инвестиций, торговли и так далее. При этом эти проекты действительно востребованы представителями бизнеса двух стран и способны принести большую прибыль бизнесу двух стран", - сказал Песков, отвечая на вопрос РИА Новости о возможном исключении США из списка недружественных для России стран.

https://1prime.ru/20250707/ekonomika-859241901.html

сша

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , сша, рф, дмитрий песков