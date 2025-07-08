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В Кремле оценили потенциал экономических отношений России и США
В Кремле оценили потенциал экономических отношений России и США - 08.07.2025, ПРАЙМ
В Кремле оценили потенциал экономических отношений России и США
Между Россией и США есть широкий потенциал для перезапуска экономических отношений, проекты по линии бизнеса способны принести большую прибыль обеим странам. Об | 08.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-08T12:35+0300
2025-07-08T12:35+0300
2025-07-08T12:35+0300
экономика
общество
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дмитрий песков
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МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Между Россией и США есть широкий потенциал для перезапуска экономических отношений, проекты по линии бизнеса способны принести большую прибыль обеим странам. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Мы полагаем, что между нашими странами есть очень широкий потенциал для перезапуска торгово-экономических отношений, запуска множества проектов в сфере экономики, взаимных инвестиций, торговли и так далее. При этом эти проекты действительно востребованы представителями бизнеса двух стран и способны принести большую прибыль бизнесу двух стран", - сказал Песков, отвечая на вопрос РИА Новости о возможном исключении США из списка недружественных для России стран.
https://1prime.ru/20250707/ekonomika-859241901.html
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общество , сша, рф, дмитрий песков
Экономика, Общество , США, РФ, Дмитрий Песков
В Кремле оценили потенциал экономических отношений России и США
Песков: между РФ и США есть потенциал для перезапуска экономических отношений
МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Между Россией и США есть широкий потенциал для перезапуска экономических отношений, проекты по линии бизнеса способны принести большую прибыль обеим странам. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Мы полагаем, что между нашими странами есть очень широкий потенциал для перезапуска торгово-экономических отношений, запуска множества проектов в сфере экономики, взаимных инвестиций, торговли и так далее. При этом эти проекты действительно востребованы представителями бизнеса двух стран и способны принести большую прибыль бизнесу двух стран", - сказал Песков, отвечая на вопрос РИА Новости о возможном исключении США из списка недружественных для России стран.
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