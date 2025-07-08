https://1prime.ru/20250708/peskov-859284071.html

Россия будет минимизировать последствия от новых санкций, заявил Песков

Россия будет минимизировать последствия от новых санкций, заявил Песков - 08.07.2025, ПРАЙМ

Россия будет минимизировать последствия от новых санкций, заявил Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о новом проекте санкций против РФ, заявил, что Россия будет делать все возможное, чтобы минимизировать... | 08.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-08T12:40+0300

2025-07-08T12:40+0300

2025-07-08T12:40+0300

экономика

рф

дмитрий песков

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МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о новом проекте санкций против РФ, заявил, что Россия будет делать все возможное, чтобы минимизировать последствия от них. "Безусловно, мы внимательно будем отслеживать развитие событий в этом направлении. И до этого были заявления о том, что, дескать, уже подготовлен новый пакет подобных санкций. Наша позиция здесь хорошо известна, разумеется, мы будем делать все возможное, чему мы научились за эти годы, с тем, чтобы максимально минимизировать последствия от этих ограничений незаконных. Мы многому научились. У нас есть изрядный опыт на этой стезе, и мы его будем всемерно применять​", - сказал Песков журналистам.Отвечая на вопрос о США, пресс-секретарь подчеркнул, что Москва считает американские санкции незаконными и они вредящими предпринимателям двух стран."В настоящий момент Соединенные Штаты реализуют ряд ограничений. Мы считаем, что эти санкции являются незаконными, они вредят не только нашим предпринимателям, но и предпринимателям Соединенных Штатов", - сказал он.

https://1prime.ru/20250707/sanktsii-859263080.html

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рф, дмитрий песков