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В Кремле прокомментировали поставки Киеву вооружений
В Кремле прокомментировали поставки Киеву вооружений - 08.07.2025, ПРАЙМ
В Кремле прокомментировали поставки Киеву вооружений
Поставки Киеву вооружений не лежат в русле попыток способствовать мирному урегулированию. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. | 08.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-08T12:43+0300
2025-07-08T12:43+0300
2025-07-08T12:43+0300
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МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Поставки Киеву вооружений не лежат в русле попыток способствовать мирному урегулированию. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Очевидно, что, конечно, эти действия (поставка вооружений Киеву - ред.), скорее, они, наверное, не лежат в русле попыток способствовать мирному урегулированию. То есть в данном случае линия, которую избрали европейцы, она точно совершенно направлена на то, чтобы всячески способствовать продолжению боевых действий", - сказал Песков журналистам.Песков подчеркнул, что России понятно, что поставки вооружений Киеву продолжаются при участии стран Европы.
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общество , киев, рф, дмитрий песков
Политика, Общество , Киев, РФ, Дмитрий Песков
В Кремле прокомментировали поставки Киеву вооружений
Песков: поставки Киеву вооружений не направлены на мирное урегулирование
МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Поставки Киеву вооружений не лежат в русле попыток способствовать мирному урегулированию. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Очевидно, что, конечно, эти действия (поставка вооружений Киеву - ред.), скорее, они, наверное, не лежат в русле попыток способствовать мирному урегулированию. То есть в данном случае линия, которую избрали европейцы, она точно совершенно направлена на то, чтобы всячески способствовать продолжению боевых действий", - сказал Песков журналистам.
Песков подчеркнул, что России понятно, что поставки вооружений Киеву продолжаются при участии стран Европы.
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