https://1prime.ru/20250708/peskov-859287615.html

Россия высоко ценит усилия Трампа по переговорам с Украиной, заявил Песков

Россия высоко ценит усилия Трампа по переговорам с Украиной, заявил Песков - 08.07.2025, ПРАЙМ

Россия высоко ценит усилия Трампа по переговорам с Украиной, заявил Песков

Россия высоко ценит усилия лидера США Дональда Трампа по инициированию прямого переговорного процесса между РФ и Украиной, заявил пресс-секретарь президента РФ... | 08.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-08T13:41+0300

2025-07-08T13:41+0300

2025-07-08T13:41+0300

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МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Россия высоко ценит усилия лидера США Дональда Трампа по инициированию прямого переговорного процесса между РФ и Украиной, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы, безусловно, высоко ценим усилия Соединенных Штатов, лично президента Трампа и членов его команды по инициированию прямого переговорного процесса между Россией и Украиной", - сказал он, отвечая на вопрос РИА Новости о том, при каких условиях возможно исключение США из списка недружественных для России стран.

https://1prime.ru/20250708/medvedev-859278682.html

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общество , сша, рф, украина, дональд трамп, дмитрий песков