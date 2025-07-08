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Россия высоко ценит усилия Трампа по переговорам с Украиной, заявил Песков - 08.07.2025, ПРАЙМ
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Россия высоко ценит усилия Трампа по переговорам с Украиной, заявил Песков
Россия высоко ценит усилия Трампа по переговорам с Украиной, заявил Песков - 08.07.2025, ПРАЙМ
Россия высоко ценит усилия Трампа по переговорам с Украиной, заявил Песков
Россия высоко ценит усилия лидера США Дональда Трампа по инициированию прямого переговорного процесса между РФ и Украиной, заявил пресс-секретарь президента РФ... | 08.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-08T13:41+0300
2025-07-08T13:41+0300
политика
общество
сша
рф
украина
дональд трамп
дмитрий песков
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МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Россия высоко ценит усилия лидера США Дональда Трампа по инициированию прямого переговорного процесса между РФ и Украиной, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы, безусловно, высоко ценим усилия Соединенных Штатов, лично президента Трампа и членов его команды по инициированию прямого переговорного процесса между Россией и Украиной", - сказал он, отвечая на вопрос РИА Новости о том, при каких условиях возможно исключение США из списка недружественных для России стран.
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общество , сша, рф, украина, дональд трамп, дмитрий песков
Политика, Общество , США, РФ, УКРАИНА, Дональд Трамп, Дмитрий Песков
13:41 08.07.2025
 
Россия высоко ценит усилия Трампа по переговорам с Украиной, заявил Песков

Песков: Россия высоко ценит усилия Трампа по переговорам c Украиной

© POOL | Перейти в медиабанк Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
 Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© POOL
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МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Россия высоко ценит усилия лидера США Дональда Трампа по инициированию прямого переговорного процесса между РФ и Украиной, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы, безусловно, высоко ценим усилия Соединенных Штатов, лично президента Трампа и членов его команды по инициированию прямого переговорного процесса между Россией и Украиной", - сказал он, отвечая на вопрос РИА Новости о том, при каких условиях возможно исключение США из списка недружественных для России стран.
% Дмитрий Медведев - ПРАЙМ, 1920, 08.07.2025
Медведев высказался о риторике Трампа в отношении России и Украины
10:41
 
ПолитикаОбществоСШАРФУКРАИНАДональд ТрампДмитрий Песков
 
 
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