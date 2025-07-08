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Экс-замглавы Минобороны Попову добавили обвинения еще по трем статьям - 08.07.2025, ПРАЙМ
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Экс-замглавы Минобороны Попову добавили обвинения еще по трем статьям
Экс-замглавы Минобороны Попову добавили обвинения еще по трем статьям - 08.07.2025, ПРАЙМ
Экс-замглавы Минобороны Попову добавили обвинения еще по трем статьям
Экс-замминистра обороны Павлу Попову добавили обвинения в служебном подлоге, превышении должностных полномочий и незаконном обороте оружия, сообщила официальный | 08.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-08T10:04+0300
2025-07-08T10:05+0300
общество
россия
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МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Экс-замминистра обороны Павлу Попову добавили обвинения в служебном подлоге, превышении должностных полномочий и незаконном обороте оружия, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. Ранее Попову вменялось лишь мошенничество в особо крупном размере. "Расследование уголовного дела в отношении Попова по признакам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 и ч. 2 ст. 292, пп. "в", "е" ч. 3 ст. 286 и ч. 1 ст. 222 УК РФ (мошенничество, служебный подлог, превышение должностных полномочий и незаконный оборот оружия), продолжается", - сказала Петренко.
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общество , россия
Общество , РОССИЯ
10:04 08.07.2025 (обновлено: 10:05 08.07.2025)
 
Экс-замглавы Минобороны Попову добавили обвинения еще по трем статьям

Экс-замглавы МО Попова обвинили в служебном подлоге и незаконном обороте оружия

© РИА Новости . Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - ПРАЙМ, 1920, 08.07.2025
© РИА Новости . Евгений Одиноков
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МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Экс-замминистра обороны Павлу Попову добавили обвинения в служебном подлоге, превышении должностных полномочий и незаконном обороте оружия, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
Ранее Попову вменялось лишь мошенничество в особо крупном размере.
"Расследование уголовного дела в отношении Попова по признакам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 и ч. 2 ст. 292, пп. "в", "е" ч. 3 ст. 286 и ч. 1 ст. 222 УК РФ (мошенничество, служебный подлог, превышение должностных полномочий и незаконный оборот оружия), продолжается", - сказала Петренко.
Следственный комитет России - ПРАЙМ, 1920, 07.07.2025
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