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Портфель невыполненных заказов оборонных заводов достиг 311 миллиардов евро
Портфель невыполненных заказов оборонных заводов достиг 311 миллиардов евро - 08.07.2025, ПРАЙМ
Портфель невыполненных заказов оборонных заводов достиг 311 миллиардов евро
Портфель невыполненных заказов оборонных заводов в Европе в 2024 году достиг рекордных 311 миллиардов евро, говорится в докладе "Росконгресса" "Милитаризация... | 08.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-08T00:35+0300
2025-07-08T00:35+0300
2025-07-08T00:35+0300
общество
европа
украина
rheinmetall
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МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Портфель невыполненных заказов оборонных заводов в Европе в 2024 году достиг рекордных 311 миллиардов евро, говорится в докладе "Росконгресса" "Милитаризация Европы: бюджеты и география новых производственных мощностей", с которым ознакомилось РИА Новости.
"Бум оборонных заказов, включающих артиллерийские снаряды и ракеты, танки и военную авиацию, беспилотники и корабли, закономерно привел к формированию невиданного объема невыполненных заказов среди европейских оборонных производителей. Портфель невыполненных заказов таких компаний, как KNDS, MBDA, Hensoldt, Leonardo, Rheinmetall, Kongsberg, BAE Systems, Saab и Thales, по сравнению с 2021 годом увеличился на 103% и достиг рекордных 311 миллиардов евро по итогам 2024 года", - говорится в докладе.
Авторы отмечают, что в период с 2021 по 2024 год общие расходы Евросоюза на оборону выросли на 31% и достигли 326 миллиардов евро. "На фоне наращивания оборонного потенциала Европы производители вооружений, особенно европейские, начали обновлять финансовые рекорды", - говорится в документе.
Ключевым бенефициаром увеличения военных расходов Европы, по данным экспертов, стал немецкий производитель бронетехники и боеприпасов Rheinmetall. Его портфель невыполненных заказов вырос с 24,5 миллиарда евро в 2021 году до 55 миллиардов евро в 2024 году. а по итогам первого квартала 2025 года он перешагнул отметку в 63 миллиарда евро. "Крупнейший в стране производитель вооружений и боеприпасов значительно выиграл от заказов, связанных с Украиной, а также пополнения запасов военной техники и боеприпасов стран Европы, особенно Германии", - поясняют авторы.
Объем невыполненных заказов группы оружейных предприятий KNDS, в которую входит французская компания Nexter и немецкая Krauss Maffei Wegmann, достиг в 2024 году 23,5 миллиарда евро против 10,6 миллиарда евро тремя годами ранее. Продажи концерна выросли на 40% в сравнении с 2023 годом.
Схожие финансовые показатели демонстрирует каждая европейская компания-производитель вооружений.
"В этой ситуации большинство из них отдают приоритет расширению существующих мощностей, будучи уверенными в сохранении устойчивого спроса на фоне перевооружения Европы общим объемом 800 миллиардов евро", - говорится в документе.
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общество , европа, украина, rheinmetall, leonardo, bae systems
Общество , ЕВРОПА, УКРАИНА, Rheinmetall, Leonardo, BAE Systems
Портфель невыполненных заказов оборонных заводов достиг 311 миллиардов евро
"Росконгресс": портфель невыполненных заказов оборонных заводов достиг 311 миллиардов евро
МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Портфель невыполненных заказов оборонных заводов в Европе в 2024 году достиг рекордных 311 миллиардов евро, говорится в докладе "Росконгресса" "Милитаризация Европы: бюджеты и география новых производственных мощностей", с которым ознакомилось РИА Новости.
"Бум оборонных заказов, включающих артиллерийские снаряды и ракеты, танки и военную авиацию, беспилотники и корабли, закономерно привел к формированию невиданного объема невыполненных заказов среди европейских оборонных производителей. Портфель невыполненных заказов таких компаний, как KNDS, MBDA, Hensoldt, Leonardo, Rheinmetall, Kongsberg, BAE Systems, Saab и Thales, по сравнению с 2021 годом увеличился на 103% и достиг рекордных 311 миллиардов евро по итогам 2024 года", - говорится в докладе.
Авторы отмечают, что в период с 2021 по 2024 год общие расходы Евросоюза на оборону выросли на 31% и достигли 326 миллиардов евро. "На фоне наращивания оборонного потенциала Европы производители вооружений, особенно европейские, начали обновлять финансовые рекорды", - говорится в документе.
Ключевым бенефициаром увеличения военных расходов Европы, по данным экспертов, стал немецкий производитель бронетехники и боеприпасов Rheinmetall. Его портфель невыполненных заказов вырос с 24,5 миллиарда евро в 2021 году до 55 миллиардов евро в 2024 году. а по итогам первого квартала 2025 года он перешагнул отметку в 63 миллиарда евро. "Крупнейший в стране производитель вооружений и боеприпасов значительно выиграл от заказов, связанных с Украиной, а также пополнения запасов военной техники и боеприпасов стран Европы, особенно Германии", - поясняют авторы.
Объем невыполненных заказов группы оружейных предприятий KNDS, в которую входит французская компания Nexter и немецкая Krauss Maffei Wegmann, достиг в 2024 году 23,5 миллиарда евро против 10,6 миллиарда евро тремя годами ранее. Продажи концерна выросли на 40% в сравнении с 2023 годом.
Схожие финансовые показатели демонстрирует каждая европейская компания-производитель вооружений.
"В этой ситуации большинство из них отдают приоритет расширению существующих мощностей, будучи уверенными в сохранении устойчивого спроса на фоне перевооружения Европы общим объемом 800 миллиардов евро", - говорится в документе.