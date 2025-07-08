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Эксперты подсчитали, во сколько обойдутся пошлины Трампа для Казахстана
Эксперты подсчитали, во сколько обойдутся пошлины Трампа для Казахстана - 08.07.2025, ПРАЙМ
Эксперты подсчитали, во сколько обойдутся пошлины Трампа для Казахстана
Новые торговые пошлины президента США Дональда Трампа, вступающие в силу с 1 августа, обойдутся казахстанским экспортерам минимум в 23,8 миллиона долларов,... | 08.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-08T12:09+0300
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МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Новые торговые пошлины президента США Дональда Трампа, вступающие в силу с 1 августа, обойдутся казахстанским экспортерам минимум в 23,8 миллиона долларов, подсчитало РИА Новости. Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составила 10%. Однако уже 9 апреля американский лидер объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней, то есть до 9 июля, для них начали действовать базовые импортные пошлины в 10%. Затем, в преддверии этой даты, Трамп продлил временную приостановку действия повышенных импортных пошлин на иностранные товары до 1 августа 2025 года. И вместе с тем направил ряду стран уведомления о повышении для них тарифа. В частности, на товары из Казахстана с этой даты вводится пошлина в размере 25%. Министерство торговли Казахстана 3 апреля сообщило, что тарифные меры затронут только 4,8% от экспорта в Америку, более 90% товаров, поставляемых в эту страну, не будут обложены дополнительным пошлинами, так как попадают в список исключений, утвержденный США. Было отмечено, что дополнительные пошлины будут распространяться только на определенные группы товаров из Казахстана, экспорт которых в 2024 году составил 95,2 миллиона долларов. В их числе - фосфор, ферросилиций, линзы, пшеничная клейковина и нитрат аммония. Таким образом, с учетом нового импортного тарифа в 25% дополнительное бремя для казахстанских экспортеров составит минимум 23,8 миллиона долларов.
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общество , казахстан, сша, дональд трамп
Экономика, Общество , КАЗАХСТАН, США, Дональд Трамп
Эксперты подсчитали, во сколько обойдутся пошлины Трампа для Казахстана
Новые пошлины Трампа обойдутся казахстанским экспортерам в 23,8 млн долларов
МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Новые торговые пошлины президента США Дональда Трампа, вступающие в силу с 1 августа, обойдутся казахстанским экспортерам минимум в 23,8 миллиона долларов, подсчитало РИА Новости.
Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составила 10%. Однако уже 9 апреля американский лидер объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней, то есть до 9 июля, для них начали действовать базовые импортные пошлины в 10%.
Затем, в преддверии этой даты, Трамп продлил временную приостановку действия повышенных импортных пошлин на иностранные товары до 1 августа 2025 года. И вместе с тем направил ряду стран уведомления о повышении для них тарифа. В частности, на товары из Казахстана с этой даты вводится пошлина в размере 25%.
Министерство торговли Казахстана 3 апреля сообщило, что тарифные меры затронут только 4,8% от экспорта в Америку, более 90% товаров, поставляемых в эту страну, не будут обложены дополнительным пошлинами, так как попадают в список исключений, утвержденный США. Было отмечено, что дополнительные пошлины будут распространяться только на определенные группы товаров из Казахстана, экспорт которых в 2024 году составил 95,2 миллиона долларов. В их числе - фосфор, ферросилиций, линзы, пшеничная клейковина и нитрат аммония.
Таким образом, с учетом нового импортного тарифа в 25% дополнительное бремя для казахстанских экспортеров составит минимум 23,8 миллиона долларов.
Евро дорожает к доллару на отсрочке США по пошлинам