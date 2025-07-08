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Госдума приняла закон об увеличении пособия по беременности для студенток

Госдума приняла закон об увеличении пособия по беременности для студенток - 08.07.2025, ПРАЙМ

Госдума приняла закон об увеличении пособия по беременности для студенток

Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении закон, которым предлагается увеличить размер пособия для беременных студенток... | 08.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-08T15:04+0300

2025-07-08T15:04+0300

2025-07-08T15:04+0300

общество

вячеслав володин

владимир путин

госдума

социальный фонд

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МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении закон, которым предлагается увеличить размер пособия для беременных студенток до 100% величины регионального прожиточного минимума независимо от факта получения стипендии. Документ был внесен на рассмотрение палаты парламента правительством РФ 23 мая. В настоящее время пособие беременным студенткам выплачивается в размере стипендии за 140 дней больничного листа, что составляет от 9 333 рублей до 23 333 рублей за весь период отпуска по беременности и родам. Принятым законом устанавливается, что средний размер пособия по беременности и родам студенткам составит 90 202 рубля. Данное нововведение распространится на студенток, обучающихся по очной форме обучения в профессиональных образовательных организациях, образовательных организациях высшего образования, образовательных организациях дополнительного профессионального образования и научных организациях. Кроме того, согласно принятому закону, Социальный фонд России наделается полномочиями по назначению и выплате пособия. Добавляется, что выплата будет производиться за счет средств федерального бюджета. Предполагается, что закон вступит в силу с 1 сентября. Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин отмечал, что закон направлен на реализацию поручений президента России Владимира Путина. "Важно поддержать будущих мам, молодые семьи с детьми. Повышение уровня их благополучия - одна из ключевых задач", - подчеркивал председатель ГД.

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общество , вячеслав володин, владимир путин, госдума, социальный фонд