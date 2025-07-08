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Посол России в Осло назвал решение Норвегии по санкциям абсурдным

Посол России в Осло назвал решение Норвегии по санкциям абсурдным - 08.07.2025, ПРАЙМ

Посол России в Осло назвал решение Норвегии по санкциям абсурдным

Решение норвежских властей ввести санкции против российских рыбопромышленных концернов Norebo и Murman Seafood абсурдное и политически мотивированное, слепое... | 08.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-08T11:29+0300

2025-07-08T11:29+0300

2025-07-08T11:29+0300

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МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Решение норвежских властей ввести санкции против российских рыбопромышленных концернов Norebo и Murman Seafood абсурдное и политически мотивированное, слепое следование рестрикциям Евросоюза угрожает подрывом многолетнего российско-норвежского рыболовного сотрудничества, заявил посол России в Осло Николай Корчунов. "Считаем решение норвежского правительства о введении санкций в отношении российских рыбопромышленных концернов Norebo и Murman Seafood абсурдным, политически мотивированным и осложняющим перспективы двустороннего взаимодействия", - сказал посол в комментарии норвежским СМИ. Текст размещен в Telegram-канале дипмиссии. Глава дипмиссии отметил, что любые действия, которые могут затронуть имущественные интересы указанных компаний, неправомерны. "Ничего, кроме сожаления, это решение не вызывает", - добавил он. "Слепое следование рестрикциям Евросоюза, введенным в нарушение международного права, угрожает подрывом многолетнего российско-норвежского рыболовного сотрудничества в интересах устойчивого управления морскими биоресурсами в Баренцевом море", - подчеркнул Корчунов. По словам посла, это демонстрирует отсутствие реального интереса норвежской стороны к сохранению рыбных запасов и биоразнообразия в арктическом регионе. "Рассматриваем этот шаг норвежской стороны в качестве очередного проявления всеобъемлющей "гибридной войны" против России, жертвой которой на этот раз стали и биоресурсы Баренцева моря", - заключил глава дипмиссии. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. -0-

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