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Постпред России назвал обогащение Ираном урана ответом на санкции

Постпред России назвал обогащение Ираном урана ответом на санкции - 08.07.2025, ПРАЙМ

Постпред России назвал обогащение Ираном урана ответом на санкции

Обогащение Тегераном урана до 60% является его ответом на нелегитимные санкции и агрессивное давление, заявил постпред РФ при международных организациях в Вене... | 08.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-08T00:41+0300

2025-07-08T00:41+0300

2025-07-08T00:41+0300

общество

иран

сша

тегеран

михаил ульянов

дональд трамп

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МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Обогащение Тегераном урана до 60% является его ответом на нелегитимные санкции и агрессивное давление, заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. "Не думаете ли вы, что обогащение (урана - ред.) до 60% - это просто контрмера, ответ на нелегитимные санкции и агрессивное давление? Это кажется довольно эффективной контрмерой, которая заставляет волноваться тех, кто пытается оказывать давление на Иран", - написал Ульянов на свой странице в соцсети X. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы. Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию. Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар" и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".

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общество , иран, сша, тегеран, михаил ульянов, дональд трамп