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"Они победили": в США сделали тяжелое признание о России
"Они победили": в США сделали тяжелое признание о России - 08.07.2025, ПРАЙМ
"Они победили": в США сделали тяжелое признание о России
На Западе уверены, что не могут проиграть, поэтому пытаются убедить весь в мир в победе над Россией. Об этом в материале для издания Consortium News написал... | 08.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-08T08:50+0300
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МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. На Западе уверены, что не могут проиграть, поэтому пытаются убедить весь в мир в победе над Россией. Об этом в материале для издания Consortium News написал американский журналист Патрик Лоуренс."Фундаментальная проблема в том, что Украина и ее союзники не могут признать поражение <…> Не могут признать, потому что Запад никогда не проигрывает", - заметил он.Лоуренс уверен, что пока США и их партнеры будут делать вид, что они могут что-то решать в переговорном процессе, словно они победили, абсурдность ситуации будет все более очевидна.По мнению журналиста, сложившаяся ситуация напоминает положение Германии в мае 1945 года, только Запад намерен диктовать условия своей капитуляции, резюмировал он.
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россия, сша
"Они победили": в США сделали тяжелое признание о России
Журналист Лоуренс: на Западе не могут признать свое поражение перед Россией
МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ.
На Западе уверены, что не могут проиграть, поэтому пытаются убедить весь в мир в победе над Россией. Об этом в материале для издания Consortium News
написал американский журналист Патрик Лоуренс.
"Фундаментальная проблема в том, что Украина и ее союзники не могут признать поражение <…> Не могут признать, потому что Запад никогда не проигрывает", - заметил он.
Лоуренс уверен, что пока США и их партнеры будут делать вид, что они могут что-то решать в переговорном процессе, словно они победили, абсурдность ситуации будет все более очевидна.
По мнению журналиста, сложившаяся ситуация напоминает положение Германии в мае 1945 года, только Запад намерен диктовать условия своей капитуляции, резюмировал он.
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