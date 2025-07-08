https://1prime.ru/20250708/pravda-859272823.html

"Они победили": в США сделали тяжелое признание о России

"Они победили": в США сделали тяжелое признание о России - 08.07.2025, ПРАЙМ

"Они победили": в США сделали тяжелое признание о России

На Западе уверены, что не могут проиграть, поэтому пытаются убедить весь в мир в победе над Россией. Об этом в материале для издания Consortium News написал... | 08.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-08T08:50+0300

2025-07-08T08:50+0300

2025-07-08T08:50+0300

политика

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МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. На Западе уверены, что не могут проиграть, поэтому пытаются убедить весь в мир в победе над Россией. Об этом в материале для издания Consortium News написал американский журналист Патрик Лоуренс."Фундаментальная проблема в том, что Украина и ее союзники не могут признать поражение <…> Не могут признать, потому что Запад никогда не проигрывает", - заметил он.Лоуренс уверен, что пока США и их партнеры будут делать вид, что они могут что-то решать в переговорном процессе, словно они победили, абсурдность ситуации будет все более очевидна.По мнению журналиста, сложившаяся ситуация напоминает положение Германии в мае 1945 года, только Запад намерен диктовать условия своей капитуляции, резюмировал он.

https://1prime.ru/20250708/gruzdev-859272314.html

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