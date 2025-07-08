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Власти поддержат инвестпроекты в Брянской, Белгородской и Курской областях
Власти поддержат инвестпроекты в Брянской, Белгородской и Курской областях - 08.07.2025, ПРАЙМ
Власти поддержат инвестпроекты в Брянской, Белгородской и Курской областях
Правительство РФ поддержит инвесторов, планирующих реализовывать проекты в приграничных районах Брянской, Белгородской и Курской областей, они смогут... | 08.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-08T09:13+0300
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МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Правительство РФ поддержит инвесторов, планирующих реализовывать проекты в приграничных районах Брянской, Белгородской и Курской областей, они смогут пользоваться преференциальным режимом свободной экономической зоны (СЭЗ), сообщили в российском кабмине. "Предприниматели, планирующие реализовывать инвестпроекты на приграничных территориях Брянской, Белгородской и Курской областей, смогут пользоваться преференциальным режимом свободной экономической зоны (СЭЗ). Постановление об условиях и особенностях применения льготного режима по отношению к новым проектам на этих территориях подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении на сайте кабмина. Отмечается, что до сих пор такой режим свободной экономической зоны распространялся на фактически действующие и пострадавшие предприятия в приграничных районах трёх регионов. Это позволяло предпринимателям частично компенсировать ущерб, полученный в ходе боевых действий. Теперь пользоваться льготным режимом смогут инвесторы, реализующие новые проекты в сфере обрабатывающей промышленности, сельского хозяйства, логистики, разработки компьютерных технологий и программного обеспечения. "Объём инвестиций, являющийся входным порогом для получения преференций, составит 30 миллионов рублей. При этом для малых и средних предприятий такой объём установлен на уровне 3 миллиона рублей, а для проектов в сфере информационных технологий независимо от величины предприятия – на уровне 1 миллион рублей", - добавили в правительстве РФ. В июне 2024 года президент подписал закон, позволяющий распространить преференциальный режим свободной экономической зоны на отдельные территории Белгородской, Брянской и Курской областей. -0-
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общество , рф, михаил мишустин, бизнес, россия
Экономика, Общество , РФ, Михаил Мишустин, Бизнес, РОССИЯ
Власти поддержат инвестпроекты в Брянской, Белгородской и Курской областях
Правительство поддержит инвестпроекты в Брянской, Белгородской и Курской областях
МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Правительство РФ поддержит инвесторов, планирующих реализовывать проекты в приграничных районах Брянской, Белгородской и Курской областей, они смогут пользоваться преференциальным режимом свободной экономической зоны (СЭЗ), сообщили в российском кабмине.
"Предприниматели, планирующие реализовывать инвестпроекты на приграничных территориях Брянской, Белгородской и Курской областей, смогут пользоваться преференциальным режимом свободной экономической зоны (СЭЗ). Постановление об условиях и особенностях применения льготного режима по отношению к новым проектам на этих территориях подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении на сайте кабмина.
Отмечается, что до сих пор такой режим свободной экономической зоны распространялся на фактически действующие и пострадавшие предприятия в приграничных районах трёх регионов. Это позволяло предпринимателям частично компенсировать ущерб, полученный в ходе боевых действий. Теперь пользоваться льготным режимом смогут инвесторы, реализующие новые проекты в сфере обрабатывающей промышленности, сельского хозяйства, логистики, разработки компьютерных технологий и программного обеспечения.
"Объём инвестиций, являющийся входным порогом для получения преференций, составит 30 миллионов рублей. При этом для малых и средних предприятий такой объём установлен на уровне 3 миллиона рублей, а для проектов в сфере информационных технологий независимо от величины предприятия – на уровне 1 миллион рублей", - добавили в правительстве РФ.
В июне 2024 года президент подписал закон, позволяющий распространить преференциальный режим свободной экономической зоны на отдельные территории Белгородской, Брянской и Курской областей. -0-
Правительство направит средства на строительство больниц в регионах