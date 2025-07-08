https://1prime.ru/20250708/proschanie-859303348.html

Источник сообщил, где пройдет прощание с экс-главой Минтранса Старовойтом

Источник сообщил, где пройдет прощание с экс-главой Минтранса Старовойтом - 08.07.2025, ПРАЙМ

Источник сообщил, где пройдет прощание с экс-главой Минтранса Старовойтом

Прощание с бывшим министром транспорта Романом Старовойтом пройдет в Центральной клинической больнице в Москве, сообщил РИА Новости источник, знакомый с... | 08.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-08T20:19+0300

2025-07-08T20:19+0300

2025-07-08T20:19+0300

общество

москва

санкт-петербург

рф

роман старовойт

ск рф

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/0e/848160292_0:0:2908:1637_1920x0_80_0_0_adbef2c70f874ac211b4ff05eb6c724f.jpg

МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Прощание с бывшим министром транспорта Романом Старовойтом пройдет в Центральной клинической больнице в Москве, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. "Прощание со Старовойтом пройдет в ЦКБ в Москве, похоронить его планируют в Санкт-Петербурге", - сказал собеседник агентства. В понедельник Старовойт был освобожден от должности министра транспорта. Он возглавлял Минтранс России с мая 2024 года, до этого был губернатором Курской области. Позднее в тот же день официальный представитель СК Светлана Петренко сообщила РИА Новости, что тело Старовойта обнаружили на парковке в Одинцовском городском округе Подмосковья. Основная версия — самоубийство.

москва

санкт-петербург

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , москва, санкт-петербург, рф, роман старовойт, ск рф