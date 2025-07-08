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Источник сообщил, где пройдет прощание с экс-главой Минтранса Старовойтом
Источник сообщил, где пройдет прощание с экс-главой Минтранса Старовойтом - 08.07.2025, ПРАЙМ
Источник сообщил, где пройдет прощание с экс-главой Минтранса Старовойтом
Прощание с бывшим министром транспорта Романом Старовойтом пройдет в Центральной клинической больнице в Москве, сообщил РИА Новости источник, знакомый с... | 08.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-08T20:19+0300
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МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Прощание с бывшим министром транспорта Романом Старовойтом пройдет в Центральной клинической больнице в Москве, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. "Прощание со Старовойтом пройдет в ЦКБ в Москве, похоронить его планируют в Санкт-Петербурге", - сказал собеседник агентства. В понедельник Старовойт был освобожден от должности министра транспорта. Он возглавлял Минтранс России с мая 2024 года, до этого был губернатором Курской области. Позднее в тот же день официальный представитель СК Светлана Петренко сообщила РИА Новости, что тело Старовойта обнаружили на парковке в Одинцовском городском округе Подмосковья. Основная версия — самоубийство.
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Источник сообщил, где пройдет прощание с экс-главой Минтранса Старовойтом
Источник: прощание с экс-министром транспорта Старовойтом пройдет в ЦКБ
МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Прощание с бывшим министром транспорта Романом Старовойтом пройдет в Центральной клинической больнице в Москве, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
"Прощание со Старовойтом пройдет в ЦКБ в Москве, похоронить его планируют в Санкт-Петербурге", - сказал собеседник агентства.
В понедельник Старовойт был освобожден от должности министра транспорта. Он возглавлял Минтранс России с мая 2024 года, до этого был губернатором Курской области. Позднее в тот же день официальный представитель СК Светлана Петренко сообщила РИА Новости, что тело Старовойта обнаружили на парковке в Одинцовском городском округе Подмосковья. Основная версия — самоубийство.