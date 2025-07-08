Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Пушков заявил о наличии запроса на нормализацию отношений с Россией - 08.07.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250708/pushki-859265699.html
Пушков заявил о наличии запроса на нормализацию отношений с Россией
Пушков заявил о наличии запроса на нормализацию отношений с Россией - 08.07.2025, ПРАЙМ
Пушков заявил о наличии запроса на нормализацию отношений с Россией
В европейском обществе существует запрос на нормализацию отношений с Россией, заявил сенатор РФ Алексей Пушков. | 08.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-08T00:17+0300
2025-07-08T00:17+0300
общество
рф
алексей пушков
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/859265699.jpg?1751923029
МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. В европейском обществе существует запрос на нормализацию отношений с Россией, заявил сенатор РФ Алексей Пушков. "Запрос на нормализацию отношений в европейском обществе существует, но уступает запросу на даже не на холодную войну, а то, что я называю ледяной войной. Если мы сравним сейчас наши отношения с европейскими странами и то, что было в холодную войну, то это — небо и земля", - сказал он в интервью aif.ru. Сенатор отметил, что холодная война была "очень мягкой формой конфронтации по сравнению с тем, что сейчас происходит". "Тогда не было персональных санкций, тогда не взрывали газопроводы, встречались лидеры государств между собой, несмотря на отношения, заключались договоры очень важные. Сейчас же ничего нет", - резюмировал политик.
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , рф, алексей пушков
Общество , РФ, Алексей Пушков
00:17 08.07.2025
 
Пушков заявил о наличии запроса на нормализацию отношений с Россией

Пушков: в Европе существует запрос на нормализацию отношений с Россией

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. В европейском обществе существует запрос на нормализацию отношений с Россией, заявил сенатор РФ Алексей Пушков.
"Запрос на нормализацию отношений в европейском обществе существует, но уступает запросу на даже не на холодную войну, а то, что я называю ледяной войной. Если мы сравним сейчас наши отношения с европейскими странами и то, что было в холодную войну, то это — небо и земля", - сказал он в интервью aif.ru.
Сенатор отметил, что холодная война была "очень мягкой формой конфронтации по сравнению с тем, что сейчас происходит".
"Тогда не было персональных санкций, тогда не взрывали газопроводы, встречались лидеры государств между собой, несмотря на отношения, заключались договоры очень важные. Сейчас же ничего нет", - резюмировал политик.
 
ОбществоРФАлексей Пушков
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала