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Пушков заявил о наличии запроса на нормализацию отношений с Россией

Пушков заявил о наличии запроса на нормализацию отношений с Россией - 08.07.2025, ПРАЙМ

Пушков заявил о наличии запроса на нормализацию отношений с Россией

В европейском обществе существует запрос на нормализацию отношений с Россией, заявил сенатор РФ Алексей Пушков. | 08.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-08T00:17+0300

2025-07-08T00:17+0300

2025-07-08T00:17+0300

общество

рф

алексей пушков

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МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. В европейском обществе существует запрос на нормализацию отношений с Россией, заявил сенатор РФ Алексей Пушков. "Запрос на нормализацию отношений в европейском обществе существует, но уступает запросу на даже не на холодную войну, а то, что я называю ледяной войной. Если мы сравним сейчас наши отношения с европейскими странами и то, что было в холодную войну, то это — небо и земля", - сказал он в интервью aif.ru. Сенатор отметил, что холодная война была "очень мягкой формой конфронтации по сравнению с тем, что сейчас происходит". "Тогда не было персональных санкций, тогда не взрывали газопроводы, встречались лидеры государств между собой, несмотря на отношения, заключались договоры очень важные. Сейчас же ничего нет", - резюмировал политик.

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общество , рф, алексей пушков