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Пушков рассказал, как Стармер и Макрон учат Зеленского общаться с Трампом

Пушков рассказал, как Стармер и Макрон учат Зеленского общаться с Трампом - 08.07.2025, ПРАЙМ

Пушков рассказал, как Стармер и Макрон учат Зеленского общаться с Трампом

Премьер Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон учат Владимира Зеленского, как правильно общаться с президентом США Дональдом Трампом,... | 08.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-08T00:17+0300

2025-07-08T00:17+0300

2025-07-08T00:17+0300

общество

великобритания

франция

сша

дональд трамп

владимир зеленский

кир стармер

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МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Премьер Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон учат Владимира Зеленского, как правильно общаться с президентом США Дональдом Трампом, чтобы завоевать его доверие, заявил сенатор РФ Алексей Пушков. "И вот сейчас был разговор у Трампа с Зеленским. Что сказал Трамп: я перемирие не обсуждал, просто хотел узнать, как у него дела. У нас были сложные времена, непростые отношения, а сейчас он был очень мил. Я вижу за этим Стармера и Макрона, объяснивших Зеленскому, как надо разговаривать с президентом США", - сказал он в интервью aif.ru. Сенатор отметил, что Зеленский заручился поддержкой европейских лидеров, которые учат его правильно общаться с Трампом, но в то же время заставляют делать так, как говорят они - для того, чтобы не вызывать раздражение у американского лидера. "Трамп не будет принимать каких-либо санкций против Украины. Максимум, что он может сделать, это перестать оказывать ей финансовую и военную помощь. Зеленский, конечно, может раздражать Трампа, но остаётся прозападным политиком", - констатировал политик.

великобритания

франция

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общество , великобритания, франция, сша, дональд трамп, владимир зеленский, кир стармер