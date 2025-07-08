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Путин отметил рост использования криптовалюты в коррупционных целях - 08.07.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250708/putin--859287334.html
Путин отметил рост использования криптовалюты в коррупционных целях
Путин отметил рост использования криптовалюты в коррупционных целях - 08.07.2025, ПРАЙМ
Путин отметил рост использования криптовалюты в коррупционных целях
Президент России Владимир Путин обратил внимание на рост использования криптовалюты в коррупционных целях в РФ. | 08.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-08T13:38+0300
2025-07-08T13:38+0300
экономика
общество
рф
владимир путин
юрий чиханчин
росфинмониторинг
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МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин обратил внимание на рост использования криптовалюты в коррупционных целях в РФ. Путин во вторник принял с докладом главу Росфинмониторинга Юрия Чиханчина, который, в частности, доложил, что ведомство ведет работу по противодействию коррупции, обратив внимание, что "преступления совершаются, как правило, с криптовалютой и через использование аффилированных лиц". "Использование криптовалюты в расчетах увеличилось, да?" - уточнил у Чиханчина глава государства. Глава Росфинмониторинга подтвердил, что коррупционеры прибегают к использованию криптовалюты.
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общество , рф, владимир путин, юрий чиханчин, росфинмониторинг
Экономика, Общество , РФ, Владимир Путин, Юрий Чиханчин, Росфинмониторинг
13:38 08.07.2025
 
Путин отметил рост использования криптовалюты в коррупционных целях

Путин обратил внимание на рост использования криптовалюты в коррупционных целях

© РИА Новости . Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на заседании глав делегаций стран БРИКС в расширенном составе
Президент РФ Владимир Путин на заседании глав делегаций стран БРИКС в расширенном составе - ПРАЙМ, 1920, 08.07.2025
© РИА Новости . Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин обратил внимание на рост использования криптовалюты в коррупционных целях в РФ.
Путин во вторник принял с докладом главу Росфинмониторинга Юрия Чиханчина, который, в частности, доложил, что ведомство ведет работу по противодействию коррупции, обратив внимание, что "преступления совершаются, как правило, с криптовалютой и через использование аффилированных лиц".
"Использование криптовалюты в расчетах увеличилось, да?" - уточнил у Чиханчина глава государства.
Глава Росфинмониторинга подтвердил, что коррупционеры прибегают к использованию криптовалюты.
Купюры - ПРАЙМ, 1920, 08.07.2025
Росфинмониторинг в 2024 году ликвидировал шесть теневых площадок
13:31
 
ЭкономикаОбществоРФВладимир ПутинЮрий ЧиханчинРосфинмониторинг
 
 
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