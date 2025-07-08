https://1prime.ru/20250708/putin--859287334.html

Путин отметил рост использования криптовалюты в коррупционных целях

Путин отметил рост использования криптовалюты в коррупционных целях - 08.07.2025, ПРАЙМ

Путин отметил рост использования криптовалюты в коррупционных целях

Президент России Владимир Путин обратил внимание на рост использования криптовалюты в коррупционных целях в РФ. | 08.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-08T13:38+0300

2025-07-08T13:38+0300

2025-07-08T13:38+0300

экономика

общество

рф

владимир путин

юрий чиханчин

росфинмониторинг

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МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин обратил внимание на рост использования криптовалюты в коррупционных целях в РФ. Путин во вторник принял с докладом главу Росфинмониторинга Юрия Чиханчина, который, в частности, доложил, что ведомство ведет работу по противодействию коррупции, обратив внимание, что "преступления совершаются, как правило, с криптовалютой и через использование аффилированных лиц". "Использование криптовалюты в расчетах увеличилось, да?" - уточнил у Чиханчина глава государства. Глава Росфинмониторинга подтвердил, что коррупционеры прибегают к использованию криптовалюты.

https://1prime.ru/20250708/rosfinmonitoring--859287071.html

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общество , рф, владимир путин, юрий чиханчин, росфинмониторинг