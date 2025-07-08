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Путин отметил рост использования золотых слитков в расчетах - 08.07.2025, ПРАЙМ
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Путин отметил рост использования золотых слитков в расчетах
Путин отметил рост использования золотых слитков в расчетах - 08.07.2025, ПРАЙМ
Путин отметил рост использования золотых слитков в расчетах
Президент России Владимир Путин на встрече с главой Росфинмониторинга Юрием Чиханчиным обратил внимание на увеличение использования золотых слитков в расчетах. | 08.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-08T13:40+0300
2025-07-08T13:40+0300
экономика
юрий чиханчин
владимир путин
росфинмониторинг
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МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин на встрече с главой Росфинмониторинга Юрием Чиханчиным обратил внимание на увеличение использования золотых слитков в расчетах. "Я так понимаю, что увеличилось существенным образом использование в расчетах и золотых слитков?" - уточнил президент. В свою очередь, Чиханчин отметил, что рост существенный. "Где-то в два с лишним раза", - добавил президент. Также глава службы сообщил, что цена золота сегодня очень высокая, и разница как раз дает прибыль. "Исторический пик", - прокомментировал президент.
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юрий чиханчин, владимир путин, росфинмониторинг
Экономика, Юрий Чиханчин, Владимир Путин, Росфинмониторинг
13:40 08.07.2025
 
Путин отметил рост использования золотых слитков в расчетах

Путин обратил внимание на рост использования золотых слитков в расчетах

© РИА Новости . Павел Лисицын | Перейти в медиабанк%Золотые слитки
%Золотые слитки - ПРАЙМ, 1920, 08.07.2025
© РИА Новости . Павел Лисицын
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МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин на встрече с главой Росфинмониторинга Юрием Чиханчиным обратил внимание на увеличение использования золотых слитков в расчетах.
"Я так понимаю, что увеличилось существенным образом использование в расчетах и золотых слитков?" - уточнил президент.
В свою очередь, Чиханчин отметил, что рост существенный.
"Где-то в два с лишним раза", - добавил президент. Также глава службы сообщил, что цена золота сегодня очень высокая, и разница как раз дает прибыль.
"Исторический пик", - прокомментировал президент.
Президент РФ Владимир Путин на заседании глав делегаций стран БРИКС в расширенном составе - ПРАЙМ, 1920, 08.07.2025
Путин отметил рост использования криптовалюты в коррупционных целях
13:38
 
ЭкономикаЮрий ЧиханчинВладимир ПутинРосфинмониторинг
 
 
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