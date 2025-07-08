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Путин отметил рост использования золотых слитков в расчетах

Путин отметил рост использования золотых слитков в расчетах - 08.07.2025, ПРАЙМ

Путин отметил рост использования золотых слитков в расчетах

Президент России Владимир Путин на встрече с главой Росфинмониторинга Юрием Чиханчиным обратил внимание на увеличение использования золотых слитков в расчетах. | 08.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-08T13:40+0300

2025-07-08T13:40+0300

2025-07-08T13:40+0300

экономика

юрий чиханчин

владимир путин

росфинмониторинг

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МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин на встрече с главой Росфинмониторинга Юрием Чиханчиным обратил внимание на увеличение использования золотых слитков в расчетах. "Я так понимаю, что увеличилось существенным образом использование в расчетах и золотых слитков?" - уточнил президент. В свою очередь, Чиханчин отметил, что рост существенный. "Где-то в два с лишним раза", - добавил президент. Также глава службы сообщил, что цена золота сегодня очень высокая, и разница как раз дает прибыль. "Исторический пик", - прокомментировал президент.

https://1prime.ru/20250708/putin--859287334.html

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юрий чиханчин, владимир путин, росфинмониторинг