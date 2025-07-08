Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Президенты Узбекистана и России обсудили расширение сотрудничества - 08.07.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250708/putin-859293413.html
Президенты Узбекистана и России обсудили расширение сотрудничества
Президенты Узбекистана и России обсудили расширение сотрудничества - 08.07.2025, ПРАЙМ
Президенты Узбекистана и России обсудили расширение сотрудничества
Президенты Узбекистана и России Шавкат Мирзиёев и Владимир Путин по телефону обсудили вопросы дальнейшего расширения торгово-экономического сотрудничества,... | 08.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-08T15:25+0300
2025-07-08T15:36+0300
экономика
общество
узбекистан
шавкат мирзиеев
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/1b/848570523_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7c5bf4c094e5c26060dccd665107ab4f.jpg
ТАШКЕНТ, 8 июл – ПРАЙМ. Президенты Узбекистана и России Шавкат Мирзиёев и Владимир Путин по телефону обсудили вопросы дальнейшего расширения торгово-экономического сотрудничества, сообщает пресс-служба узбекистанского лидера. "Были обсуждены актуальные вопросы дальнейшего развития и укрепления узбекско-российских отношений всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества. Особое внимание было уделено практической реализации договоренностей на высшем уровне, прежде всего в торгово-экономической сфере", - говорится в сообщении. В Кремле сообщили, что президент России Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев обсудили по телефону совместные проекты в сфере энергетики, инвестиций и промышленного производства."Обсуждены актуальные вопросы дальнейшего развития российско-узбекистанских отношений всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества. Особое внимание уделено реализации взаимовыгодных совместных проектов в сфере энергетики, инвестиций и промышленного производства, а также расширению межрегиональных и культурно-гуманитарных связей", - говорится в сообщении.Стороны отметили важность продолжения скоординированной работы и практического межведомственного взаимодействия в целях наращивания показателей товарооборота, продвижения проектов промышленной кооперации в приоритетных отраслях экономики, расширения продуктивных контактов на уровне регионов, интенсивного культурно-гуманитарного и образовательного обмена.
https://1prime.ru/20250708/uzbekistan-859279268.html
узбекистан
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/1b/848570523_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f3f6a218ad0b52a1dbb6d72bc0f02826.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , узбекистан, шавкат мирзиеев, владимир путин
Экономика, Общество , УЗБЕКИСТАН, Шавкат Мирзиеев, Владимир Путин
15:25 08.07.2025 (обновлено: 15:36 08.07.2025)
 
Президенты Узбекистана и России обсудили расширение сотрудничества

Путин обсудил по телефону с Мирзиеевым торгово-экономическое сотрудничество

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРабочий визит президента Владимира Путина в Узбекистан. День второй
Рабочий визит президента Владимира Путина в Узбекистан. День второй - ПРАЙМ, 1920, 08.07.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ТАШКЕНТ, 8 июл – ПРАЙМ. Президенты Узбекистана и России Шавкат Мирзиёев и Владимир Путин по телефону обсудили вопросы дальнейшего расширения торгово-экономического сотрудничества, сообщает пресс-служба узбекистанского лидера.
"Были обсуждены актуальные вопросы дальнейшего развития и укрепления узбекско-российских отношений всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества. Особое внимание было уделено практической реализации договоренностей на высшем уровне, прежде всего в торгово-экономической сфере", - говорится в сообщении.
В Кремле сообщили, что президент России Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев обсудили по телефону совместные проекты в сфере энергетики, инвестиций и промышленного производства.
"Обсуждены актуальные вопросы дальнейшего развития российско-узбекистанских отношений всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества. Особое внимание уделено реализации взаимовыгодных совместных проектов в сфере энергетики, инвестиций и промышленного производства, а также расширению межрегиональных и культурно-гуманитарных связей", - говорится в сообщении.
Стороны отметили важность продолжения скоординированной работы и практического межведомственного взаимодействия в целях наращивания показателей товарооборота, продвижения проектов промышленной кооперации в приоритетных отраслях экономики, расширения продуктивных контактов на уровне регионов, интенсивного культурно-гуманитарного и образовательного обмена.
Витрина с цветной капустой - ПРАЙМ, 1920, 08.07.2025
Россия стала лидером по импорту капусты из Узбекистана
10:57
 
ЭкономикаОбществоУЗБЕКИСТАНШавкат МирзиеевВладимир Путин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала