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Президенты Узбекистана и России обсудили расширение сотрудничества

Президенты Узбекистана и России обсудили расширение сотрудничества - 08.07.2025, ПРАЙМ

Президенты Узбекистана и России обсудили расширение сотрудничества

Президенты Узбекистана и России Шавкат Мирзиёев и Владимир Путин по телефону обсудили вопросы дальнейшего расширения торгово-экономического сотрудничества,... | 08.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-08T15:25+0300

2025-07-08T15:25+0300

2025-07-08T15:36+0300

экономика

общество

узбекистан

шавкат мирзиеев

владимир путин

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ТАШКЕНТ, 8 июл – ПРАЙМ. Президенты Узбекистана и России Шавкат Мирзиёев и Владимир Путин по телефону обсудили вопросы дальнейшего расширения торгово-экономического сотрудничества, сообщает пресс-служба узбекистанского лидера. "Были обсуждены актуальные вопросы дальнейшего развития и укрепления узбекско-российских отношений всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества. Особое внимание было уделено практической реализации договоренностей на высшем уровне, прежде всего в торгово-экономической сфере", - говорится в сообщении. В Кремле сообщили, что президент России Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев обсудили по телефону совместные проекты в сфере энергетики, инвестиций и промышленного производства."Обсуждены актуальные вопросы дальнейшего развития российско-узбекистанских отношений всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества. Особое внимание уделено реализации взаимовыгодных совместных проектов в сфере энергетики, инвестиций и промышленного производства, а также расширению межрегиональных и культурно-гуманитарных связей", - говорится в сообщении.Стороны отметили важность продолжения скоординированной работы и практического межведомственного взаимодействия в целях наращивания показателей товарооборота, продвижения проектов промышленной кооперации в приоритетных отраслях экономики, расширения продуктивных контактов на уровне регионов, интенсивного культурно-гуманитарного и образовательного обмена.

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узбекистан

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общество , узбекистан, шавкат мирзиеев, владимир путин