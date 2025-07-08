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Путин назвал поддержку многодетной семьи приоритетом в России - 08.07.2025, ПРАЙМ
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Путин назвал поддержку многодетной семьи приоритетом в России
Путин назвал поддержку многодетной семьи приоритетом в России - 08.07.2025, ПРАЙМ
Путин назвал поддержку многодетной семьи приоритетом в России
Поддержка большой и крепкой многодетной семьи – безусловный стратегический приоритет в РФ, заявил президент России Владимир Путин. | 08.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-08T16:19+0300
2025-07-08T16:19+0300
общество
владимир путин
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МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Поддержка большой и крепкой многодетной семьи – безусловный стратегический приоритет в РФ, заявил президент России Владимир Путин. Глава государства поприветствовал участников Всероссийского свадебного фестиваля "Россия. Соединяя сердца". "Поддержка большой и крепкой многодетной семьи – наш безусловный стратегический приоритет. Это вопрос будущего народа России. И потому в этой сфере нам важно и дальше эффективно выстраивать меры демографической, экономической, социальной политики. Укреплять конструктивное сотрудничество органов власти всех уровней, общественных, религиозных объединений", - говорится в обращении президента, опубликованном на сайте Кремля. Путин отметил, что фестиваль, приуроченный к Дню семьи, любви и верности, проходит во второй раз, но уже обрел широкую популярность и свои традиции. "Главная из них – трогательная, торжественная церемония бракосочетания. В этом году в ней участвуют более 200 пар. Хочу пожелать семьям, которые начинают свою историю, всегда хранить искренние чувства взаимопонимания, уважения, доверия и конечно, те ценности, которые передали нам наши предки, а это – почитание старших, забота о детях, святость материнства", - обратился президент и поздравил участников с праздником, пожелав счастья, здоровья, благополучия молодожёнам.
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общество , владимир путин
Общество , Владимир Путин
16:19 08.07.2025
 
Путин назвал поддержку многодетной семьи приоритетом в России

Путин назвал поддержку крепкой многодетной семьи приоритетом

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкIV Евразийский экономический форум в Минске
IV Евразийский экономический форум в Минске - ПРАЙМ, 1920, 08.07.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Поддержка большой и крепкой многодетной семьи – безусловный стратегический приоритет в РФ, заявил президент России Владимир Путин.
Глава государства поприветствовал участников Всероссийского свадебного фестиваля "Россия. Соединяя сердца".
"Поддержка большой и крепкой многодетной семьи – наш безусловный стратегический приоритет. Это вопрос будущего народа России. И потому в этой сфере нам важно и дальше эффективно выстраивать меры демографической, экономической, социальной политики. Укреплять конструктивное сотрудничество органов власти всех уровней, общественных, религиозных объединений", - говорится в обращении президента, опубликованном на сайте Кремля.
Путин отметил, что фестиваль, приуроченный к Дню семьи, любви и верности, проходит во второй раз, но уже обрел широкую популярность и свои традиции.
"Главная из них – трогательная, торжественная церемония бракосочетания. В этом году в ней участвуют более 200 пар. Хочу пожелать семьям, которые начинают свою историю, всегда хранить искренние чувства взаимопонимания, уважения, доверия и конечно, те ценности, которые передали нам наши предки, а это – почитание старших, забота о детях, святость материнства", - обратился президент и поздравил участников с праздником, пожелав счастья, здоровья, благополучия молодожёнам.
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