Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Росфинмониторинг зафиксировал снижение подозрительных переводов на 20% - 08.07.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250708/rosfinmonitoring--859285987.html
Росфинмониторинг зафиксировал снижение подозрительных переводов на 20%
Росфинмониторинг зафиксировал снижение подозрительных переводов на 20% - 08.07.2025, ПРАЙМ
Росфинмониторинг зафиксировал снижение подозрительных переводов на 20%
Росфинмониторинг в результате межведомственных мер по противодействию использования в схемах "дропов" фиксирует с апреля 2024 года снижение объемов... | 08.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-08T13:14+0300
2025-07-08T13:14+0300
экономика
рф
росфинмониторинг
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/06/853381706_0:148:3114:1900_1920x0_80_0_0_51d6988cad9410e9adf3ed10e9e58bf0.jpg
МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Росфинмониторинг в результате межведомственных мер по противодействию использования в схемах "дропов" фиксирует с апреля 2024 года снижение объемов подозрительных переводов между физлицами в среднем на 20%, говорится в годовом отчете ведомства к встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. "В результате принятых межведомственных мер по противодействию использованию в схемах "дропов" с апреля 2024 г. фиксируется снижение объемов подозрительных р2р переводов в среднем на 20%", - говорится в отчете. "Стоимость банковских карт "дропов" на теневом рынке выросла более чем в 5 раз, сократился (до нескольких дней) срок использования счетов и карт "дропов", - также отмечается там.
https://1prime.ru/20250708/rosfinmonitoring-859285648.html
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/06/853381706_193:0:2922:2047_1920x0_80_0_0_76e7704e90fe2a566d8ccbdf8a17c9b0.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рф, росфинмониторинг
Экономика, РФ, Росфинмониторинг
13:14 08.07.2025
 
Росфинмониторинг зафиксировал снижение подозрительных переводов на 20%

Росфинмониторинг зафиксировал снижение подозрительных переводов между физлицами на 20%

© РИА Новости . Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкОбновленная банкнота Банка России номиналом 1000 рублей
Обновленная банкнота Банка России номиналом 1000 рублей - ПРАЙМ, 1920, 08.07.2025
© РИА Новости . Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Росфинмониторинг в результате межведомственных мер по противодействию использования в схемах "дропов" фиксирует с апреля 2024 года снижение объемов подозрительных переводов между физлицами в среднем на 20%, говорится в годовом отчете ведомства к встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
"В результате принятых межведомственных мер по противодействию использованию в схемах "дропов" с апреля 2024 г. фиксируется снижение объемов подозрительных р2р переводов в среднем на 20%", - говорится в отчете.
"Стоимость банковских карт "дропов" на теневом рынке выросла более чем в 5 раз, сократился (до нескольких дней) срок использования счетов и карт "дропов", - также отмечается там.
%Банкноты номиналом 2000 рублей - ПРАЙМ, 1920, 08.07.2025
Российские банки предотвратили вывод в теневой оборот 0,5 триллиона рублей
13:04
 
ЭкономикаРФРосфинмониторинг
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала