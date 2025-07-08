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Росфинмониторинг зафиксировал снижение подозрительных переводов на 20%
Росфинмониторинг зафиксировал снижение подозрительных переводов на 20% - 08.07.2025, ПРАЙМ
Росфинмониторинг зафиксировал снижение подозрительных переводов на 20%
Росфинмониторинг в результате межведомственных мер по противодействию использования в схемах "дропов" фиксирует с апреля 2024 года снижение объемов... | 08.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-08T13:14+0300
2025-07-08T13:14+0300
2025-07-08T13:14+0300
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МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Росфинмониторинг в результате межведомственных мер по противодействию использования в схемах "дропов" фиксирует с апреля 2024 года снижение объемов подозрительных переводов между физлицами в среднем на 20%, говорится в годовом отчете ведомства к встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. "В результате принятых межведомственных мер по противодействию использованию в схемах "дропов" с апреля 2024 г. фиксируется снижение объемов подозрительных р2р переводов в среднем на 20%", - говорится в отчете. "Стоимость банковских карт "дропов" на теневом рынке выросла более чем в 5 раз, сократился (до нескольких дней) срок использования счетов и карт "дропов", - также отмечается там.
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рф, росфинмониторинг
Экономика, РФ, Росфинмониторинг
Росфинмониторинг зафиксировал снижение подозрительных переводов на 20%
Росфинмониторинг зафиксировал снижение подозрительных переводов между физлицами на 20%
МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Росфинмониторинг в результате межведомственных мер по противодействию использования в схемах "дропов" фиксирует с апреля 2024 года снижение объемов подозрительных переводов между физлицами в среднем на 20%, говорится в годовом отчете ведомства к встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
"В результате принятых межведомственных мер по противодействию использованию в схемах "дропов" с апреля 2024 г. фиксируется снижение объемов подозрительных р2р переводов в среднем на 20%", - говорится в отчете.
"Стоимость банковских карт "дропов" на теневом рынке выросла более чем в 5 раз, сократился (до нескольких дней) срок использования счетов и карт "дропов", - также отмечается там.
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