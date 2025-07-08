https://1prime.ru/20250708/rosfinmonitoring--859287071.html

Росфинмониторинг в 2024 году ликвидировал шесть теневых площадок

Росфинмониторинг в 2024 году ликвидировал шесть теневых площадок - 08.07.2025, ПРАЙМ

Росфинмониторинг в 2024 году ликвидировал шесть теневых площадок

Росфинмониторинг в 2024 году ликвидировал 6 теневых площадок с общим объемом порядка 11 миллиарда рублей, говорится в годовом отчете ведомства к встрече с... | 08.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-08T13:31+0300

2025-07-08T13:31+0300

2025-07-08T13:31+0300

экономика

рф

росфинмониторинг

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МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Росфинмониторинг в 2024 году ликвидировал 6 теневых площадок с общим объемом порядка 11 миллиарда рублей, говорится в годовом отчете ведомства к встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. "В 2024 году совместно с правоохранительными органами продолжилась работа по выявлению и пресечению теневых площадок. 6 теневых площадок ликвидировано с общим объемом порядка 11 млрд руб., установлено более 50 организаторов и свыше 300 заказчиков "теневых услуг", технических участников – около 2 тысяч", - говорится в отчете.

https://1prime.ru/20250708/rosfinmonitoring--859285987.html

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рф, росфинмониторинг