Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Росфинмониторинг в 2024 году ликвидировал шесть теневых площадок - 08.07.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250708/rosfinmonitoring--859287071.html
Росфинмониторинг в 2024 году ликвидировал шесть теневых площадок
Росфинмониторинг в 2024 году ликвидировал шесть теневых площадок - 08.07.2025, ПРАЙМ
Росфинмониторинг в 2024 году ликвидировал шесть теневых площадок
Росфинмониторинг в 2024 году ликвидировал 6 теневых площадок с общим объемом порядка 11 миллиарда рублей, говорится в годовом отчете ведомства к встрече с... | 08.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-08T13:31+0300
2025-07-08T13:31+0300
экономика
рф
росфинмониторинг
https://cdnn.1prime.ru/img/76207/38/762073880_0:65:3327:1936_1920x0_80_0_0_4853609b55b16e7cce002531903e4a29.jpg
МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Росфинмониторинг в 2024 году ликвидировал 6 теневых площадок с общим объемом порядка 11 миллиарда рублей, говорится в годовом отчете ведомства к встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. "В 2024 году совместно с правоохранительными органами продолжилась работа по выявлению и пресечению теневых площадок. 6 теневых площадок ликвидировано с общим объемом порядка 11 млрд руб., установлено более 50 организаторов и свыше 300 заказчиков "теневых услуг", технических участников – около 2 тысяч", - говорится в отчете.
https://1prime.ru/20250708/rosfinmonitoring--859285987.html
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76207/38/762073880_329:0:2996:2000_1920x0_80_0_0_5645fc519d359290ee599af0ecb9cc97.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рф, росфинмониторинг
Экономика, РФ, Росфинмониторинг
13:31 08.07.2025
 
Росфинмониторинг в 2024 году ликвидировал шесть теневых площадок

Росфинмониторинг в 2024 году ликвидировал шесть теневых площадок на 11 миллиардов рублей

© РИА Новости . Михаил КутузовКупюры
Купюры - ПРАЙМ, 1920, 08.07.2025
© РИА Новости . Михаил Кутузов
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Росфинмониторинг в 2024 году ликвидировал 6 теневых площадок с общим объемом порядка 11 миллиарда рублей, говорится в годовом отчете ведомства к встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
"В 2024 году совместно с правоохранительными органами продолжилась работа по выявлению и пресечению теневых площадок. 6 теневых площадок ликвидировано с общим объемом порядка 11 млрд руб., установлено более 50 организаторов и свыше 300 заказчиков "теневых услуг", технических участников – около 2 тысяч", - говорится в отчете.
Обновленная банкнота Банка России номиналом 1000 рублей - ПРАЙМ, 1920, 08.07.2025
Росфинмониторинг зафиксировал снижение подозрительных переводов на 20%
13:14
 
ЭкономикаРФРосфинмониторинг
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала