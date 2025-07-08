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Российские банки предотвратили вывод в теневой оборот 0,5 триллиона рублей
Российские банки предотвратили вывод в теневой оборот 0,5 триллиона рублей - 08.07.2025, ПРАЙМ
Российские банки предотвратили вывод в теневой оборот 0,5 триллиона рублей
Российские банки в 2024 году предотвратили вывод в теневой оборот средств на 0,5 триллиона рублей благодаря принятым мерам противодействия незаконным финансовым | 08.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-08T13:04+0300
2025-07-08T13:04+0300
2025-07-08T13:04+0300
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МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Российские банки в 2024 году предотвратили вывод в теневой оборот средств на 0,5 триллиона рублей благодаря принятым мерам противодействия незаконным финансовым операциям, говорится в отчете Росфинмониторинга за 2024 год. "Пятьсот миллиардов рублей не допущено в теневой оборот благодаря оперативному ориентированию кредитных организаций на новые схемы проведения незаконных финансовых операций и предпринятым банками заградительным мерам", – говорится в отчете ведомства. При этом Росфинмониторинг отмечает "устойчивую тенденцию к снижению вовлеченности кредитно-финансовой сферы в теневые схемы". Качество информации о подозрительных операциях, которую банки направляют в Росфинмониторинг, тоже выросло.
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общество , росфинмониторинг, россия, финансы, банки
Экономика, Общество , Росфинмониторинг, РОССИЯ, Финансы, Банки
Российские банки предотвратили вывод в теневой оборот 0,5 триллиона рублей
Росфинмониторинг: банки предотвратили вывод в теневой оборот средств на 0,5 трлн рублей
МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Российские банки в 2024 году предотвратили вывод в теневой оборот средств на 0,5 триллиона рублей благодаря принятым мерам противодействия незаконным финансовым операциям, говорится в отчете Росфинмониторинга за 2024 год.
"Пятьсот миллиардов рублей не допущено в теневой оборот благодаря оперативному ориентированию кредитных организаций на новые схемы проведения незаконных финансовых операций и предпринятым банками заградительным мерам", – говорится в отчете ведомства.
При этом Росфинмониторинг отмечает "устойчивую тенденцию к снижению вовлеченности кредитно-финансовой сферы в теневые схемы".
Качество информации о подозрительных операциях, которую банки направляют в Росфинмониторинг, тоже выросло.
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