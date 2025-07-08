https://1prime.ru/20250708/roskongress-859267070.html

В "Росконгрессе" рассказали о проблемах с производством снарядов

В "Росконгрессе" рассказали о проблемах с производством снарядов - 08.07.2025, ПРАЙМ

В "Росконгрессе" рассказали о проблемах с производством снарядов

Европа столкнулась с нехваткой пороха и нитроцеллюлозы для производства артиллерийских снарядов, однако сможет решить эту проблему в течение полутора-двух лет,... | 08.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-08T02:35+0300

2025-07-08T02:35+0300

2025-07-08T02:35+0300

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МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Европа столкнулась с нехваткой пороха и нитроцеллюлозы для производства артиллерийских снарядов, однако сможет решить эту проблему в течение полутора-двух лет, говорится в докладе "Росконгресса" "Милитаризация Европы: бюджеты и география новых производственных мощностей", с которым ознакомилось РИА Новости. "Рост производства артиллерийских снарядов ограничивает нехватка пороха, тротила и нитроцеллюлозы. На фоне этих ограничений некоторые европейские поставщики боеприпасов ищут взрывчатые вещества за пределами ЕС. Сегодня этот пробел частично заполняют индийские и японские производители", - говорится в докладе. "Впрочем, даже с импортируемыми взрывчатыми веществами европейская оборонная промышленность еще не в состоянии вести крупномасштабное производство артиллерийских снарядов, превышающее миллион выстрелов в год", – отмечается в документе. По прогнозу авторов, к концу 2026 года Европа будет в состоянии производить свыше 2,5 миллиона единиц корпусов артиллерийских снарядов в год, что позволит ей превзойти возможности американского ВПК. "Вместе с тем за выпуском корпусов артиллерийских снарядов не поспеют возможности Европы по их заполнению взрывчаткой и снабжению необходимым количеством метательных зарядов", - добавляют эксперты. Однако, по их прогнозу, ситуация с ограниченностью ресурсов может кардинально измениться в течение полутора - двух лет, как только запланированные, строящиеся и недавно введенные в эксплуатацию производственные площадки в Европе выйдут на проектную мощность. "Только на начало июня 2025 года можно идентифицировать около 107,8 тысячи квадратных метров новых производственных объектов, которые недавно введены в эксплуатацию или находятся на завершающей стадии строительства. Среди них пороховые заводы во Франции, взрывчатых веществ в Венгрии, Финляндии и Германии, корпусов артиллерийских снарядов в Норвегии, Германии и наполнению артиллерийских снарядов взрывчаткой в Польше, Чехии, Эстонии и Великобритании", – говорится в докладе. Эксперты прогнозируют, что по итогам реализации планов европейских оборонных компаний, производство взрывчатки на новых заводах на конец 2027 года превысит 6,5 тонны – этого хватит для заполнения 613-984 тысяч 155 мм артиллерийских снарядов в зависимости от их типа и модели. А к концу 2028 года объем гексогена и тротила, производимый за 12 месяцев, превысит 8,5 тысячи тонн. И это не считая существующих производственных площадок взрывчатки, мощности которых, как ожидается, будут удвоены к 2026-2027 годам. "Параллельно увеличению производства тротила и гексогена Европа начнет выпуск пороха на четырех новых заводах, инвестиции в которые составляют около миллиарда евро", - говорится в докладе.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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общество , европа, германия, франция, ес