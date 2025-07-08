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В "Росконгрессе" рассказали о проблемах с производством снарядов - 08.07.2025, ПРАЙМ
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В "Росконгрессе" рассказали о проблемах с производством снарядов
В "Росконгрессе" рассказали о проблемах с производством снарядов - 08.07.2025, ПРАЙМ
В "Росконгрессе" рассказали о проблемах с производством снарядов
Европа столкнулась с нехваткой пороха и нитроцеллюлозы для производства артиллерийских снарядов, однако сможет решить эту проблему в течение полутора-двух лет,... | 08.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-08T02:35+0300
2025-07-08T02:35+0300
общество
европа
германия
франция
ес
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МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Европа столкнулась с нехваткой пороха и нитроцеллюлозы для производства артиллерийских снарядов, однако сможет решить эту проблему в течение полутора-двух лет, говорится в докладе "Росконгресса" "Милитаризация Европы: бюджеты и география новых производственных мощностей", с которым ознакомилось РИА Новости. "Рост производства артиллерийских снарядов ограничивает нехватка пороха, тротила и нитроцеллюлозы. На фоне этих ограничений некоторые европейские поставщики боеприпасов ищут взрывчатые вещества за пределами ЕС. Сегодня этот пробел частично заполняют индийские и японские производители", - говорится в докладе. "Впрочем, даже с импортируемыми взрывчатыми веществами европейская оборонная промышленность еще не в состоянии вести крупномасштабное производство артиллерийских снарядов, превышающее миллион выстрелов в год", – отмечается в документе. По прогнозу авторов, к концу 2026 года Европа будет в состоянии производить свыше 2,5 миллиона единиц корпусов артиллерийских снарядов в год, что позволит ей превзойти возможности американского ВПК. "Вместе с тем за выпуском корпусов артиллерийских снарядов не поспеют возможности Европы по их заполнению взрывчаткой и снабжению необходимым количеством метательных зарядов", - добавляют эксперты. Однако, по их прогнозу, ситуация с ограниченностью ресурсов может кардинально измениться в течение полутора - двух лет, как только запланированные, строящиеся и недавно введенные в эксплуатацию производственные площадки в Европе выйдут на проектную мощность. "Только на начало июня 2025 года можно идентифицировать около 107,8 тысячи квадратных метров новых производственных объектов, которые недавно введены в эксплуатацию или находятся на завершающей стадии строительства. Среди них пороховые заводы во Франции, взрывчатых веществ в Венгрии, Финляндии и Германии, корпусов артиллерийских снарядов в Норвегии, Германии и наполнению артиллерийских снарядов взрывчаткой в Польше, Чехии, Эстонии и Великобритании", – говорится в докладе. Эксперты прогнозируют, что по итогам реализации планов европейских оборонных компаний, производство взрывчатки на новых заводах на конец 2027 года превысит 6,5 тонны – этого хватит для заполнения 613-984 тысяч 155 мм артиллерийских снарядов в зависимости от их типа и модели. А к концу 2028 года объем гексогена и тротила, производимый за 12 месяцев, превысит 8,5 тысячи тонн. И это не считая существующих производственных площадок взрывчатки, мощности которых, как ожидается, будут удвоены к 2026-2027 годам. "Параллельно увеличению производства тротила и гексогена Европа начнет выпуск пороха на четырех новых заводах, инвестиции в которые составляют около миллиарда евро", - говорится в докладе.
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192
40
192
40
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5
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общество , европа, германия, франция, ес
Общество , ЕВРОПА, ГЕРМАНИЯ, ФРАНЦИЯ, ЕС
02:35 08.07.2025
 
В "Росконгрессе" рассказали о проблемах с производством снарядов

"Росконгресс": Европа справится с нехваткой пороха и нитроцеллюлозы в течение двух лет

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МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Европа столкнулась с нехваткой пороха и нитроцеллюлозы для производства артиллерийских снарядов, однако сможет решить эту проблему в течение полутора-двух лет, говорится в докладе "Росконгресса" "Милитаризация Европы: бюджеты и география новых производственных мощностей", с которым ознакомилось РИА Новости.
"Рост производства артиллерийских снарядов ограничивает нехватка пороха, тротила и нитроцеллюлозы. На фоне этих ограничений некоторые европейские поставщики боеприпасов ищут взрывчатые вещества за пределами ЕС. Сегодня этот пробел частично заполняют индийские и японские производители", - говорится в докладе.
"Впрочем, даже с импортируемыми взрывчатыми веществами европейская оборонная промышленность еще не в состоянии вести крупномасштабное производство артиллерийских снарядов, превышающее миллион выстрелов в год", – отмечается в документе.
По прогнозу авторов, к концу 2026 года Европа будет в состоянии производить свыше 2,5 миллиона единиц корпусов артиллерийских снарядов в год, что позволит ей превзойти возможности американского ВПК. "Вместе с тем за выпуском корпусов артиллерийских снарядов не поспеют возможности Европы по их заполнению взрывчаткой и снабжению необходимым количеством метательных зарядов", - добавляют эксперты.
Однако, по их прогнозу, ситуация с ограниченностью ресурсов может кардинально измениться в течение полутора - двух лет, как только запланированные, строящиеся и недавно введенные в эксплуатацию производственные площадки в Европе выйдут на проектную мощность.
"Только на начало июня 2025 года можно идентифицировать около 107,8 тысячи квадратных метров новых производственных объектов, которые недавно введены в эксплуатацию или находятся на завершающей стадии строительства. Среди них пороховые заводы во Франции, взрывчатых веществ в Венгрии, Финляндии и Германии, корпусов артиллерийских снарядов в Норвегии, Германии и наполнению артиллерийских снарядов взрывчаткой в Польше, Чехии, Эстонии и Великобритании", – говорится в докладе.
Эксперты прогнозируют, что по итогам реализации планов европейских оборонных компаний, производство взрывчатки на новых заводах на конец 2027 года превысит 6,5 тонны – этого хватит для заполнения 613-984 тысяч 155 мм артиллерийских снарядов в зависимости от их типа и модели. А к концу 2028 года объем гексогена и тротила, производимый за 12 месяцев, превысит 8,5 тысячи тонн. И это не считая существующих производственных площадок взрывчатки, мощности которых, как ожидается, будут удвоены к 2026-2027 годам.
"Параллельно увеличению производства тротила и гексогена Европа начнет выпуск пороха на четырех новых заводах, инвестиции в которые составляют около миллиарда евро", - говорится в докладе.
 
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