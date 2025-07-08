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СМИ: сервисы в России не смогут списывать оплату с банковских карт
СМИ: сервисы в России не смогут списывать оплату с банковских карт - 08.07.2025, ПРАЙМ
СМИ: сервисы в России не смогут списывать оплату с банковских карт
Онлайн-сервисы в России не смогут автоматически списывать оплату с банковских карт пользователей за онлайн-подписки, если пользователь удалил данные банковской... | 08.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-08T03:54+0300
2025-07-08T03:54+0300
2025-07-08T03:54+0300
общество
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МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Онлайн-сервисы в России не смогут автоматически списывать оплату с банковских карт пользователей за онлайн-подписки, если пользователь удалил данные банковской карты из личного кабинета сервиса, одобрен законопроект, который устанавливает правила списания периодических платежей при расчетах в интернете, пишет газета "Известия", ссылаясь на документ в ее распоряжении.
"Законопроект, который устанавливает правила списания периодических платежей при расчетах в интернете, 7 июля одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности", - пишет издание.
По данным газеты, поправки в закон "О защите прав потребителей", в частности, предполагают, что продавцу услуги запретят использовать для получения платежей за онлайн-подписки те реквизиты банковских карт, которые покупатель ранее предоставлял сервису.
"Клиент любого сервиса, будь то онлайн-кинотеатр, программа лояльности и другие услуги с ежемесячной оплатой, сможет поставить запрет на использование реквизитов его банковской карты, если он удалил ее из личного кабинета. А продавцы должны будут обеспечить возможность такого запрета. Кроме того, потребители избавятся от сложных процедур отказа от подписок, поскольку расторжение договора и прекращение списания периодических платежей будет четко урегулировано законом, полагают эксперты", - пишет газета.
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общество
СМИ: сервисы в России не смогут списывать оплату с банковских карт
"Известия": сервисы в России не смогут автоматически списывать оплату с банковских карт
МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Онлайн-сервисы в России не смогут автоматически списывать оплату с банковских карт пользователей за онлайн-подписки, если пользователь удалил данные банковской карты из личного кабинета сервиса, одобрен законопроект, который устанавливает правила списания периодических платежей при расчетах в интернете, пишет газета "Известия", ссылаясь на документ в ее распоряжении.
"Законопроект, который устанавливает правила списания периодических платежей при расчетах в интернете, 7 июля одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности", - пишет издание.
По данным газеты, поправки в закон "О защите прав потребителей", в частности, предполагают, что продавцу услуги запретят использовать для получения платежей за онлайн-подписки те реквизиты банковских карт, которые покупатель ранее предоставлял сервису.
"Клиент любого сервиса, будь то онлайн-кинотеатр, программа лояльности и другие услуги с ежемесячной оплатой, сможет поставить запрет на использование реквизитов его банковской карты, если он удалил ее из личного кабинета. А продавцы должны будут обеспечить возможность такого запрета. Кроме того, потребители избавятся от сложных процедур отказа от подписок, поскольку расторжение договора и прекращение списания периодических платежей будет четко урегулировано законом, полагают эксперты", - пишет газета.