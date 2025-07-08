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Россияне стали активнее закупать солнцезащитные средства и пляжную одежду - 08.07.2025, ПРАЙМ
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Россияне стали активнее закупать солнцезащитные средства и пляжную одежду
Россияне стали активнее закупать солнцезащитные средства и пляжную одежду - 08.07.2025, ПРАЙМ
Россияне стали активнее закупать солнцезащитные средства и пляжную одежду
Россияне стали активнее закупать солнцезащитные средства и пляжную одежду в конце июня и начале июля: так, доля заказов средств защиты от солнца выросла в 1,3... | 08.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-08T05:55+0300
2025-07-08T05:55+0300
общество
москва
германия
сша
h&m
adidas
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МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Россияне стали активнее закупать солнцезащитные средства и пляжную одежду в конце июня и начале июля: так, доля заказов средств защиты от солнца выросла в 1,3 раза, а купальников и одежды для пляжа - на 20%, говорится в исследовании сервиса CDEK.Shopping, его данные есть в распоряжении РИА Новости. "По данным исследования, в последних числах июня - начале июля доля заказов купальников и пляжной одежды, а также средств для защиты от солнца выросла на 20% и 130% соответственно. Рост особенно заметен после возвращения в Москву солнца и тепла после затяжных дождей", - сказано в исследовании. Из пляжной одежды самыми популярными остаются купальники - они занимают 66% всех продаж товаров для пляжа и плавания. За ними следуют плавательные шорты (20%) и плавки (10%). Чаще всего россияне заказывают такую одежду от брендов H&M, ASOS и Adidas. Из косметики для защиты от солнца россияне чаще всего выбирают продукцию таких брендов, как Heliocare, Lancaster и Skinceuticals. "Интересно, что товары, привезенные из Германии, лидируют в обеих категориях (28% одежды и 73% beauty-средств). А из США активно заказывают купальники и шорты (16%), но почти не интересуются beauty-средствами (2%)", - добавили аналитики.
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4.7
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192
40
192
40
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5
4.7
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40
общество , москва, германия, сша, h&m, adidas
Общество , МОСКВА, ГЕРМАНИЯ, США, H&M, Adidas
05:55 08.07.2025
 
Россияне стали активнее закупать солнцезащитные средства и пляжную одежду

CDEK.Shopping: россияне стали активнее закупать солнцезащитные средства и пляжную одежду

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МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Россияне стали активнее закупать солнцезащитные средства и пляжную одежду в конце июня и начале июля: так, доля заказов средств защиты от солнца выросла в 1,3 раза, а купальников и одежды для пляжа - на 20%, говорится в исследовании сервиса CDEK.Shopping, его данные есть в распоряжении РИА Новости.
"По данным исследования, в последних числах июня - начале июля доля заказов купальников и пляжной одежды, а также средств для защиты от солнца выросла на 20% и 130% соответственно. Рост особенно заметен после возвращения в Москву солнца и тепла после затяжных дождей", - сказано в исследовании.
Из пляжной одежды самыми популярными остаются купальники - они занимают 66% всех продаж товаров для пляжа и плавания. За ними следуют плавательные шорты (20%) и плавки (10%). Чаще всего россияне заказывают такую одежду от брендов H&M, ASOS и Adidas.
Из косметики для защиты от солнца россияне чаще всего выбирают продукцию таких брендов, как Heliocare, Lancaster и Skinceuticals.
"Интересно, что товары, привезенные из Германии, лидируют в обеих категориях (28% одежды и 73% beauty-средств). А из США активно заказывают купальники и шорты (16%), но почти не интересуются beauty-средствами (2%)", - добавили аналитики.
 
ОбществоМОСКВАГЕРМАНИЯСШАH&MAdidas
 
 
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