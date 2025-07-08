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Россияне стали активнее закупать солнцезащитные средства и пляжную одежду
Россияне стали активнее закупать солнцезащитные средства и пляжную одежду - 08.07.2025, ПРАЙМ
Россияне стали активнее закупать солнцезащитные средства и пляжную одежду
Россияне стали активнее закупать солнцезащитные средства и пляжную одежду в конце июня и начале июля: так, доля заказов средств защиты от солнца выросла в 1,3... | 08.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-08T05:55+0300
2025-07-08T05:55+0300
2025-07-08T05:55+0300
общество
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МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Россияне стали активнее закупать солнцезащитные средства и пляжную одежду в конце июня и начале июля: так, доля заказов средств защиты от солнца выросла в 1,3 раза, а купальников и одежды для пляжа - на 20%, говорится в исследовании сервиса CDEK.Shopping, его данные есть в распоряжении РИА Новости.
"По данным исследования, в последних числах июня - начале июля доля заказов купальников и пляжной одежды, а также средств для защиты от солнца выросла на 20% и 130% соответственно. Рост особенно заметен после возвращения в Москву солнца и тепла после затяжных дождей", - сказано в исследовании.
Из пляжной одежды самыми популярными остаются купальники - они занимают 66% всех продаж товаров для пляжа и плавания. За ними следуют плавательные шорты (20%) и плавки (10%). Чаще всего россияне заказывают такую одежду от брендов H&M, ASOS и Adidas.
Из косметики для защиты от солнца россияне чаще всего выбирают продукцию таких брендов, как Heliocare, Lancaster и Skinceuticals.
"Интересно, что товары, привезенные из Германии, лидируют в обеих категориях (28% одежды и 73% beauty-средств). А из США активно заказывают купальники и шорты (16%), но почти не интересуются beauty-средствами (2%)", - добавили аналитики.
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общество , москва, германия, сша, h&m, adidas
Общество , МОСКВА, ГЕРМАНИЯ, США, H&M, Adidas
Россияне стали активнее закупать солнцезащитные средства и пляжную одежду
CDEK.Shopping: россияне стали активнее закупать солнцезащитные средства и пляжную одежду
МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Россияне стали активнее закупать солнцезащитные средства и пляжную одежду в конце июня и начале июля: так, доля заказов средств защиты от солнца выросла в 1,3 раза, а купальников и одежды для пляжа - на 20%, говорится в исследовании сервиса CDEK.Shopping, его данные есть в распоряжении РИА Новости.
"По данным исследования, в последних числах июня - начале июля доля заказов купальников и пляжной одежды, а также средств для защиты от солнца выросла на 20% и 130% соответственно. Рост особенно заметен после возвращения в Москву солнца и тепла после затяжных дождей", - сказано в исследовании.
Из пляжной одежды самыми популярными остаются купальники - они занимают 66% всех продаж товаров для пляжа и плавания. За ними следуют плавательные шорты (20%) и плавки (10%). Чаще всего россияне заказывают такую одежду от брендов H&M, ASOS и Adidas.
Из косметики для защиты от солнца россияне чаще всего выбирают продукцию таких брендов, как Heliocare, Lancaster и Skinceuticals.
"Интересно, что товары, привезенные из Германии, лидируют в обеих категориях (28% одежды и 73% beauty-средств). А из США активно заказывают купальники и шорты (16%), но почти не интересуются beauty-средствами (2%)", - добавили аналитики.