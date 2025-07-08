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Россияне съели всего 48 тысяч тонн мороженого в июне

Россияне съели всего 48 тысяч тонн мороженого в июне - 08.07.2025, ПРАЙМ

Россияне съели всего 48 тысяч тонн мороженого в июне

Россияне съели всего 48 тысяч тонн мороженого в июне 2025 года - это на 10% меньше, чем годом ранее, рассказали РИА Новости в Центре развития перспективных... | 08.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-08T06:37+0300

2025-07-08T06:37+0300

2025-07-08T06:37+0300

общество

црпт

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МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Россияне съели всего 48 тысяч тонн мороженого в июне 2025 года - это на 10% меньше, чем годом ранее, рассказали РИА Новости в Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ) (оператор системы "Честный знак"). "Согласно данным системы "Честный знак", в июне 2025 года россияне купили меньше мороженого, чем в прошлом – число упаковок сократилось на 8%. В пересчете на вес объемы потребления снизились с 53 до 48 тыс. тонн – почти на 10%", - сказали в ЦРПТ. Причем траты на холодное лакомство практически немного выросли - на 2,5%, до 41 миллиарда рублей. Жители Южного, Сибирского, Центрального, Приволжского и Северо-Западного федеральных округов любят мороженое больше остальных, отметили в ЦРПТ. Производство мороженого в июне 2025 года сократилось до 65 тысяч тонн, тогда как год назад этот показатель был на уровне 70 тысяч тонн. "Немного перераспределились вкусы покупателей. В 2024 году самыми популярными видами мороженого стали вафельный стаканчик, эскимо и брикет, а в 2025-м брикет уступил место рожку. Неизменно одно: в первом летнем месяце в оба года мороженое – самый популярный товар на полках магазинов. В топ-5 также вошли пастеризованное и ультрапастеризованное молоко, йогурт, сметана и кефир", - добавили в ЦРПТ.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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общество , црпт