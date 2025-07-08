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Россия и Казахстан реализуют 171 инвестпроект на $56 миллиардов - 08.07.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250708/rossiya-859296115.html
Россия и Казахстан реализуют 171 инвестпроект на $56 миллиардов
Россия и Казахстан реализуют 171 инвестпроект на $56 миллиардов - 08.07.2025, ПРАЙМ
Россия и Казахстан реализуют 171 инвестпроект на $56 миллиардов
Казахстан и Россия реализуют пакет из 171 совместных инвестиционных проектов на общую сумму 56 миллиардов долларов США, заявил первый заместитель... | 08.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-08T16:29+0300
2025-07-08T16:29+0300
экономика
общество
мировая экономика
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июл - ПРАЙМ. Казахстан и Россия реализуют пакет из 171 совместных инвестиционных проектов на общую сумму 56 миллиардов долларов США, заявил первый заместитель премьер-министра республики Роман Скляр. "В 2019 году мы с Денисом Валентиновичем (Мантуровым, первым заместителем председателя правительства РФ - ред.) вдвоем подписали дорожную карту развития промышленной кооперации между РФ и Казахстаном. Сейчас у нас пакет: в нашем портфеле инвестиционных совместных проектов 171 проект на сумму более 56 миллиардов долларов. Это примерно в 7-8 раз выше тех планов, которые мы ранее с Денисом Валентиновичем намечали шесть лет назад", - заявил Скляр, выступая на стратегической сессии выставки "ИННОПРОМ-2025" в Екатеринбурге. Мантуров также участвует в этой сессии. По словам Скляра, уже реализованы 105 проектов на сумму более 21 миллиарда долларов. "Тенденция эта растет", - отметил первый вице-премьер Казахстана.
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общество , мировая экономика, казахстан, рф
Экономика, Общество , Мировая экономика, КАЗАХСТАН, РФ
16:29 08.07.2025
 
Россия и Казахстан реализуют 171 инвестпроект на $56 миллиардов

Казахстан и Россия реализуют 171 инвестпроект на сумму 56 миллиардов долларов

© flickr.com / sly06%Флаг Казахстана
%Флаг Казахстана - ПРАЙМ, 1920, 08.07.2025
© flickr.com / sly06
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июл - ПРАЙМ. Казахстан и Россия реализуют пакет из 171 совместных инвестиционных проектов на общую сумму 56 миллиардов долларов США, заявил первый заместитель премьер-министра республики Роман Скляр.
"В 2019 году мы с Денисом Валентиновичем (Мантуровым, первым заместителем председателя правительства РФ - ред.) вдвоем подписали дорожную карту развития промышленной кооперации между РФ и Казахстаном. Сейчас у нас пакет: в нашем портфеле инвестиционных совместных проектов 171 проект на сумму более 56 миллиардов долларов. Это примерно в 7-8 раз выше тех планов, которые мы ранее с Денисом Валентиновичем намечали шесть лет назад", - заявил Скляр, выступая на стратегической сессии выставки "ИННОПРОМ-2025" в Екатеринбурге. Мантуров также участвует в этой сессии.
По словам Скляра, уже реализованы 105 проектов на сумму более 21 миллиарда долларов.
"Тенденция эта растет", - отметил первый вице-премьер Казахстана.
Белый дом
Казахстан направил США предложения по улучшению условий взаимной торговли
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ЭкономикаОбществоМировая экономикаКАЗАХСТАНРФ
 
 
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