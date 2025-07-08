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FT: в Роттердаме готовятся к якобы возможному конфликту НАТО с Россией
FT: в Роттердаме готовятся к якобы возможному конфликту НАТО с Россией - 08.07.2025, ПРАЙМ
FT: в Роттердаме готовятся к якобы возможному конфликту НАТО с Россией
Крупнейший в Европе порт в Роттердаме начал резервировать места для судов НАТО, перевозящих военные грузы, и планировать проведение военных учений якобы в... | 08.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-08T09:32+0300
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МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Крупнейший в Европе порт в Роттердаме начал резервировать места для судов НАТО, перевозящих военные грузы, и планировать проведение военных учений якобы в рамках подготовки альянса к конфликту с Россией, пишет газета Financial Times со ссылкой на генерального директора управления морской гавани Бодуэна Симонса. "Крупнейший европейский порт готовиться к потенциальному конфликту с Россией, резервируя места под суда, перевозящие военные грузы", - пишет издание. По данным газеты, в мае министерство обороны Нидерландов объявило, что Роттердам по требованию НАТО должен будет предоставлять место для обработки многочисленных судов, перевозящих военные грузы. Как заявил Financial Times Симонс, управление порта Роттердама координирует действия с портом города Антверпен в Бельгии относительно того, как справиться с прибытием британских, американских и канадских транспортных средств и грузов. "Не каждый терминал подходит для работы с военными грузами... Если будет необходимо перевозить большие объемы военных грузов, мы будем рассматривать Антверпен или другие порты, чтобы они взяли на себя часть нагрузки, и наоборот. Мы все меньше рассматриваем друг друга в качестве конкурентов", - заявил Симонс. По его словам, по несколько недель четыре или пять раз в году в порту пришвартованы одно или несколько судов. Также несколько раз в год будут проводиться десантные военные учения.
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Политика, Общество , Роттердам, Гаага, ЕВРОПА, НАТО, Financial Times
FT: в Роттердаме готовятся к якобы возможному конфликту НАТО с Россией
FT: крупнейший в Европе порт Роттердама начал резервировать места для судов НАТО
МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Крупнейший в Европе порт в Роттердаме начал резервировать места для судов НАТО, перевозящих военные грузы, и планировать проведение военных учений якобы в рамках подготовки альянса к конфликту с Россией, пишет газета Financial Times со ссылкой на генерального директора управления морской гавани Бодуэна Симонса.
"Крупнейший европейский порт готовиться к потенциальному конфликту с Россией, резервируя места под суда, перевозящие военные грузы", - пишет издание.
По данным газеты, в мае министерство обороны Нидерландов объявило, что Роттердам по требованию НАТО должен будет предоставлять место для обработки многочисленных судов, перевозящих военные грузы.
Как заявил Financial Times Симонс, управление порта Роттердама координирует действия с портом города Антверпен в Бельгии относительно того, как справиться с прибытием британских, американских и канадских транспортных средств и грузов.
"Не каждый терминал подходит для работы с военными грузами... Если будет необходимо перевозить большие объемы военных грузов, мы будем рассматривать Антверпен или другие порты, чтобы они взяли на себя часть нагрузки, и наоборот. Мы все меньше рассматриваем друг друга в качестве конкурентов", - заявил Симонс.
По его словам, по несколько недель четыре или пять раз в году в порту пришвартованы одно или несколько судов. Также несколько раз в год будут проводиться десантные военные учения.
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