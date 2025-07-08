Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
FT: в Роттердаме готовятся к якобы возможному конфликту НАТО с Россией - 08.07.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250708/rotterdam-859275416.html
FT: в Роттердаме готовятся к якобы возможному конфликту НАТО с Россией
FT: в Роттердаме готовятся к якобы возможному конфликту НАТО с Россией - 08.07.2025, ПРАЙМ
FT: в Роттердаме готовятся к якобы возможному конфликту НАТО с Россией
Крупнейший в Европе порт в Роттердаме начал резервировать места для судов НАТО, перевозящих военные грузы, и планировать проведение военных учений якобы в... | 08.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-08T09:32+0300
2025-07-08T09:32+0300
политика
общество
роттердам
гаага
европа
нато
financial times
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/38/841263819_0:100:2199:1337_1920x0_80_0_0_ebdefb8afa1cb9939af6530a5bed03f2.jpg
МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Крупнейший в Европе порт в Роттердаме начал резервировать места для судов НАТО, перевозящих военные грузы, и планировать проведение военных учений якобы в рамках подготовки альянса к конфликту с Россией, пишет газета Financial Times со ссылкой на генерального директора управления морской гавани Бодуэна Симонса. "Крупнейший европейский порт готовиться к потенциальному конфликту с Россией, резервируя места под суда, перевозящие военные грузы", - пишет издание. По данным газеты, в мае министерство обороны Нидерландов объявило, что Роттердам по требованию НАТО должен будет предоставлять место для обработки многочисленных судов, перевозящих военные грузы. Как заявил Financial Times Симонс, управление порта Роттердама координирует действия с портом города Антверпен в Бельгии относительно того, как справиться с прибытием британских, американских и канадских транспортных средств и грузов. "Не каждый терминал подходит для работы с военными грузами... Если будет необходимо перевозить большие объемы военных грузов, мы будем рассматривать Антверпен или другие порты, чтобы они взяли на себя часть нагрузки, и наоборот. Мы все меньше рассматриваем друг друга в качестве конкурентов", - заявил Симонс. По его словам, по несколько недель четыре или пять раз в году в порту пришвартованы одно или несколько судов. Также несколько раз в год будут проводиться десантные военные учения.
https://1prime.ru/20250708/nato-859271147.html
роттердам
гаага
европа
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/38/841263819_142:0:2058:1437_1920x0_80_0_0_af0a27e7db8cab739d9544dbce1cad96.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , роттердам, гаага, европа, нато, financial times
Политика, Общество , Роттердам, Гаага, ЕВРОПА, НАТО, Financial Times
09:32 08.07.2025
 
FT: в Роттердаме готовятся к якобы возможному конфликту НАТО с Россией

FT: крупнейший в Европе порт Роттердама начал резервировать места для судов НАТО

© Фото : NATOФлаги НАТО в Роттердаме, Нидерланды
Флаги НАТО в Роттердаме, Нидерланды - ПРАЙМ, 1920, 08.07.2025
© Фото : NATO
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Крупнейший в Европе порт в Роттердаме начал резервировать места для судов НАТО, перевозящих военные грузы, и планировать проведение военных учений якобы в рамках подготовки альянса к конфликту с Россией, пишет газета Financial Times со ссылкой на генерального директора управления морской гавани Бодуэна Симонса.
"Крупнейший европейский порт готовиться к потенциальному конфликту с Россией, резервируя места под суда, перевозящие военные грузы", - пишет издание.
По данным газеты, в мае министерство обороны Нидерландов объявило, что Роттердам по требованию НАТО должен будет предоставлять место для обработки многочисленных судов, перевозящих военные грузы.
Как заявил Financial Times Симонс, управление порта Роттердама координирует действия с портом города Антверпен в Бельгии относительно того, как справиться с прибытием британских, американских и канадских транспортных средств и грузов.
"Не каждый терминал подходит для работы с военными грузами... Если будет необходимо перевозить большие объемы военных грузов, мы будем рассматривать Антверпен или другие порты, чтобы они взяли на себя часть нагрузки, и наоборот. Мы все меньше рассматриваем друг друга в качестве конкурентов", - заявил Симонс.
По его словам, по несколько недель четыре или пять раз в году в порту пришвартованы одно или несколько судов. Также несколько раз в год будут проводиться десантные военные учения.
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе, Бельгия - ПРАЙМ, 1920, 08.07.2025
"Наступить на горло России": в США высказались о существовании НАТО
08:14
 
ПолитикаОбществоРоттердамГаагаЕВРОПАНАТОFinancial Times
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала