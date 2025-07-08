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Рынкам сложно: тарифные войны выходят на новый уровень

Рынкам сложно: тарифные войны выходят на новый уровень - 08.07.2025, ПРАЙМ

Рынкам сложно: тарифные войны выходят на новый уровень

Во вторник, 8 июля, индекс Мосбиржи на предторгах снижается на 0,07% до 2754 пунктов. Накануне рынок пережил непростой день, но до этого рублевый бенчмарк... | 08.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-08T08:33+0300

2025-07-08T08:33+0300

2025-07-08T08:33+0300

экономика

мнения аналитиков

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МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Во вторник, 8 июля, индекс Мосбиржи на предторгах снижается на 0,07% до 2754 пунктов. Накануне рынок пережил непростой день, но до этого рублевый бенчмарк потерял отметку 2800 пунктов и теперь уверенно сползает вниз в сторону годовой поддержки. Геополитическая неопределенность, противоречивые сигналы в сырьевом сегменте, колебания рубля и ожидания по монетарной политике формируют достаточно сомнительный для покупателей фон. Из-за этого и не формируется сколько-нибудь убедительной динамики. Прогнозируемый диапазон торгов по индексу Мосбиржи на сегодня — 2740-2785 пунктов, по РТС — 1095-1115 пунктов.На валютном рынке сохраняется вялое движение в пользу крепкого рубля. Доллар на межбанке торгуется у 78,69 руб. (-0,01%), евро — 92,41 руб. (+0,07%). Курс рубля остается слишком сильным для экспортеров. Это дезинфляционный фактор и плюс для импорта, но он же снижает и выручку в пересчете с валютных потоков. В комплекте это давит на котировки экспортно-ориентированных бумаг, что и приводит к рыночному пессимизму.нИюль в России — это пик дивидендного сезона. Крупные эмитенты проводят выплаты, что в целом поддерживает инвестиционную привлекательность и создает потенциал для последующего реинвестирования этих денег обратно в рынок. Но в ближайшие недели техническое влияние дивидендных гэпов может тянуть биржи вниз в среднем на 2-3%. Потом все выровняется.Цена на нефть Brent краткосрочно растет после сообщений о новой атаке хуситов в районе Красного моря. Это временно, потому что структурные факторы — слабые данные по спросу и планы ОПЕК+ по наращиванию добычи — продолжают оказывать давить на ценники. Золото и серебро движутся нейтрально.Внешние площадки сегодня утром пытаются справиться с тревогой насчет новой волны торговых войн. Президент США Дональд Трамп направил 14 странам письма с предупреждением о возможных торговых тарифах. Эта новость заставила слегка паниковать по поводу перспектив глобального спроса, что точно скажется на интересе к риску в ближайшее время.BTC держится у $109 108. Это недалеко от недельных максимумов. Одним из ключевых факторов роста остаются притоки в спотовые ETF, которые продолжаются на фоне устойчивого институционального спроса. Совокупный баланс BTC на централизованных биржах обновил многолетний минимум — предложение сокращается, а это снижает давление со стороны продавцов.На рынке сохраняется позитивный новостной фон. SEC приняла к рассмотрению новые заявки на запуск спотовых BTC и ETH ETF от фонда Truth Дональда Трампа. Кроме того, с 14 по 18 июля в США пройдет "Неделя криптовалют": Конгресс рассмотрит сразу три крупных законопроекта, включая GENIUS Act. Ожидается выступление CEO Ripple Брэда Гарлингхауса в поддержку реформы регулирования крипторынка.Макроэкономическая обстановка нейтральна, индекс доллара стабилен, это поддерживает интерес к цифровым активам. При сохранении текущих условий BTC может протестировать диапазон $110 000–113 000. Зона поддержки проходит в районе $106 000–107 000.

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2025

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Василий Гиря https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/06/02/858126941_0:92:2048:2140_100x100_80_0_0_7576e04c3191c6e44fd32286bc4c2532.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Василий Гиря https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/06/02/858126941_0:92:2048:2140_100x100_80_0_0_7576e04c3191c6e44fd32286bc4c2532.jpg

мнения аналитиков