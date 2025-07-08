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Российский рынок акций в начале торгов компенсировал утреннее снижение

Российский рынок акций в начале торгов компенсировал утреннее снижение - 08.07.2025, ПРАЙМ

Российский рынок акций в начале торгов компенсировал утреннее снижение

Российский рынок акций в первые часы основной торговой сессии вторника компенсировал утреннее снижение и удерживается выше уровня 2750 пунктов по главному... | 08.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-08T12:12+0300

2025-07-08T12:12+0300

2025-07-08T12:12+0300

экономика

общество

богдан зварич

алексей антонов

мосбиржа

ростелеком

сургутнефтегаз

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МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Российский рынок акций в первые часы основной торговой сессии вторника компенсировал утреннее снижение и удерживается выше уровня 2750 пунктов по главному индексу, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к 12.03 мск увеличивался на 0,14%, до 2760,02 пункта, индекс Мосбиржи в юанях снижался на 0,03% до 1171,25 пункта. Ранее во вторник индекс Мосбиржи максимально снижался до 2743,54 пункта. В частности, дорожают бумаги "Хэдхантера" (+3,3%), "Позитива" (+3,2%), ПИКа (+2,4%), "Ростелекома" (+1,9%). Дешевеют префы "Сургутнефтегаза" (-0,5%), акции "Роснефти" (-0,8%), "Татнефти" (-0,8%), Мосбиржи (-0,4%). Отмечаются попытки российского рынка акций перейти к восстановлению, говорит Богдан Зварич из ПСБ. "Коррекционная тенденция может носить временный характер, обусловленный отсутствием уверенности инвесторов в более активном снижении ставки регулятором. В этой связи, сегодня участники торгов могут взять паузу в ожидании недельной статистики по инфляции, которая выйдет завтра. Сегодня это может привести к переходу рынка в консолидацию в диапазоне 2730-2800 пунктов", - добавляет он. Рынок тестирует на прочность сильный уровень поддержки 2750 пунктов, отмечает Алексей Антонов из компании "Алор брокер". "С большой вероятностью в ближайшие дни она не устоит, в том числе из-за "дивидендных отсечек". Поэтому ждем ухода индекса Мосбиржи под отметку 2700 пунктов, где стоит задумываться о покупках акций", - добавляет он.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , богдан зварич, алексей антонов, мосбиржа, ростелеком, сургутнефтегаз