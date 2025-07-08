https://1prime.ru/20250708/rynok-859282491.html
Российский рынок акций в начале торгов компенсировал утреннее снижение
Российский рынок акций в начале торгов компенсировал утреннее снижение - 08.07.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций в начале торгов компенсировал утреннее снижение
Российский рынок акций в первые часы основной торговой сессии вторника компенсировал утреннее снижение и удерживается выше уровня 2750 пунктов по главному... | 08.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-08T12:12+0300
2025-07-08T12:12+0300
2025-07-08T12:12+0300
экономика
общество
богдан зварич
алексей антонов
мосбиржа
ростелеком
сургутнефтегаз
https://cdnn.1prime.ru/img/84106/34/841063447_0:158:3079:1890_1920x0_80_0_0_7224be7c7cc89afb5353bc537f0cba91.jpg
МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Российский рынок акций в первые часы основной торговой сессии вторника компенсировал утреннее снижение и удерживается выше уровня 2750 пунктов по главному индексу, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к 12.03 мск увеличивался на 0,14%, до 2760,02 пункта, индекс Мосбиржи в юанях снижался на 0,03% до 1171,25 пункта. Ранее во вторник индекс Мосбиржи максимально снижался до 2743,54 пункта. В частности, дорожают бумаги "Хэдхантера" (+3,3%), "Позитива" (+3,2%), ПИКа (+2,4%), "Ростелекома" (+1,9%). Дешевеют префы "Сургутнефтегаза" (-0,5%), акции "Роснефти" (-0,8%), "Татнефти" (-0,8%), Мосбиржи (-0,4%). Отмечаются попытки российского рынка акций перейти к восстановлению, говорит Богдан Зварич из ПСБ. "Коррекционная тенденция может носить временный характер, обусловленный отсутствием уверенности инвесторов в более активном снижении ставки регулятором. В этой связи, сегодня участники торгов могут взять паузу в ожидании недельной статистики по инфляции, которая выйдет завтра. Сегодня это может привести к переходу рынка в консолидацию в диапазоне 2730-2800 пунктов", - добавляет он. Рынок тестирует на прочность сильный уровень поддержки 2750 пунктов, отмечает Алексей Антонов из компании "Алор брокер". "С большой вероятностью в ближайшие дни она не устоит, в том числе из-за "дивидендных отсечек". Поэтому ждем ухода индекса Мосбиржи под отметку 2700 пунктов, где стоит задумываться о покупках акций", - добавляет он.
https://1prime.ru/20250708/rynok--859270642.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84106/34/841063447_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_7fb50effa7bfe706604762b1acbc02c7.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , богдан зварич, алексей антонов, мосбиржа, ростелеком, сургутнефтегаз
Экономика, Общество , Богдан Зварич, Алексей Антонов, Мосбиржа, Ростелеком, Сургутнефтегаз
Российский рынок акций в начале торгов компенсировал утреннее снижение
Индекс Мосбиржи поднялся выше 2750 пунктов по главному индексу
МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Российский рынок акций в первые часы основной торговой сессии вторника компенсировал утреннее снижение и удерживается выше уровня 2750 пунктов по главному индексу, следует из данных Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к 12.03 мск увеличивался на 0,14%, до 2760,02 пункта, индекс Мосбиржи в юанях снижался на 0,03% до 1171,25 пункта. Ранее во вторник индекс Мосбиржи максимально снижался до 2743,54 пункта.
В частности, дорожают бумаги "Хэдхантера" (+3,3%), "Позитива" (+3,2%), ПИКа (+2,4%), "Ростелекома" (+1,9%). Дешевеют префы "Сургутнефтегаза" (-0,5%), акции "Роснефти" (-0,8%), "Татнефти" (-0,8%), Мосбиржи (-0,4%).
Отмечаются попытки российского рынка акций перейти к восстановлению, говорит Богдан Зварич из ПСБ.
"Коррекционная тенденция может носить временный характер, обусловленный отсутствием уверенности инвесторов в более активном снижении ставки регулятором. В этой связи, сегодня участники торгов могут взять паузу в ожидании недельной статистики по инфляции, которая выйдет завтра. Сегодня это может привести к переходу рынка в консолидацию в диапазоне 2730-2800 пунктов", - добавляет он.
Рынок тестирует на прочность сильный уровень поддержки 2750 пунктов, отмечает Алексей Антонов из компании "Алор брокер". "С большой вероятностью в ближайшие дни она не устоит, в том числе из-за "дивидендных отсечек". Поэтому ждем ухода индекса Мосбиржи под отметку 2700 пунктов, где стоит задумываться о покупках акций", - добавляет он.
Российский рынок акций в начале утренней сессии снижается