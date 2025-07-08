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В Самаре пройдет первое заседание по делу экс-главы МЧС

В Самаре пройдет первое заседание по делу экс-главы МЧС - 08.07.2025, ПРАЙМ

В Самаре пройдет первое заседание по делу экс-главы МЧС

Ленинский районный суд Самары во вторник проведет первое заседание по уголовному делу экс-главы главного управления МЧС России по Самарской области... | 08.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-08T00:26+0300

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САМАРА, 8 июл - ПРАЙМ. Ленинский районный суд Самары во вторник проведет первое заседание по уголовному делу экс-главы главного управления МЧС России по Самарской области генерал-майора Олега Бойко, обвиняемого в получении взятки, сообщили РИА Новости в суде. Изначально суд должен был приступить к рассмотрению дела 27 мая. Заседание трижды откладывалось из-за того, что фигурантов не этапировали из Москвы. "Бойко доставили в Самару, заседание состоится", - сообщила собеседница агентства. Ранее на сайте суда появилась информация, что Бойко и еще пять фигурантов будут судить по делу о получении взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ). Еще две фигурантки - Елена Тютюнник и Наталья Фроловская - проходят по делу о даче взятки в особо крупном размере (часть 5 статьи 291 УК РФ). Бойко был арестован в Москве в декабре 2023 года. В правоохранительных органах РИА Новости сообщали, что генерал признал вину во взяточничестве. Представитель экстренных служб сообщал РИА Новости, что следствие считает, что Бойко долгое время покровительствовал группе компаний в сфере пожарной безопасности, за что получил от коммерсантов более 25 миллионов рублей. Одного из фигурантов - бизнесмена Яна Гущина - уже признали виновным в даче взятки Бойко и назначили шесть лет колонии строгого режима со штрафом на 170 миллионов рублей. По данным сайта rusprofile.ru, Гущин является учредителем самарской компании "Витязь - системы безопасности". В составе учредителей также указана Елена Тютюнник, которой тоже вменяют дачу взятки. По версии следствия, взятка была передана за покровительство при выполнении работ и оказании услуг в сфере пожарной безопасности.

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