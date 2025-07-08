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Samsung Electronics ожидает роста выручки во II квартале на 0,1% - 08.07.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250708/samsung--859275842.html
Samsung Electronics ожидает роста выручки во II квартале на 0,1%
Samsung Electronics ожидает роста выручки во II квартале на 0,1% - 08.07.2025, ПРАЙМ
Samsung Electronics ожидает роста выручки во II квартале на 0,1%
Южнокорейский производитель электроники Samsung Electronics предварительно оценивает объем выручки во втором квартале в 74 триллиона вон (54,2 миллиарда... | 08.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-08T09:34+0300
2025-07-08T09:34+0300
экономика
сеул
samsung
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МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Южнокорейский производитель электроники Samsung Electronics предварительно оценивает объем выручки во втором квартале в 74 триллиона вон (54,2 миллиарда долларов), что лишь на 0,1% ниже показателя годичной давности, говорится в материалах компании. Операционная прибыль за квартал оценивается в 4,6 триллиона вон (3,4 миллиарда долларов), что в 2,3 раза ниже значения аналогичного периода прошлого года. Прогноз составлял 6,3 триллиона вон. Компания ожидает роста выручки во втором полугодии на 4,9%, до 153,14 триллиона вон (112,3 миллиарда долларов), снижения операционной прибыли - на 33,78% в годовом выражении, до 11,29 триллиона вон (8,3 миллиарда долларов). Samsung Electronics - международная компания-производитель электроники: полупроводников, телекоммуникационного оборудования, чипов памяти, жидкокристаллических дисплеев, мобильных телефонов и мониторов. Штаб-квартира находится в Сеуле.
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сеул, samsung
Экономика, СЕУЛ, Samsung
09:34 08.07.2025
 
Samsung Electronics ожидает роста выручки во II квартале на 0,1%

Samsung Electronics ожидает роста выручки во II квартале до $54,2 миллиарда

© AFP / Jung Yeon-JeЛоготип компании Samsung на двери своего офиса в Сеуле
Логотип компании Samsung на двери своего офиса в Сеуле - ПРАЙМ, 1920, 08.07.2025
© AFP / Jung Yeon-Je
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МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Южнокорейский производитель электроники Samsung Electronics предварительно оценивает объем выручки во втором квартале в 74 триллиона вон (54,2 миллиарда долларов), что лишь на 0,1% ниже показателя годичной давности, говорится в материалах компании.
Операционная прибыль за квартал оценивается в 4,6 триллиона вон (3,4 миллиарда долларов), что в 2,3 раза ниже значения аналогичного периода прошлого года. Прогноз составлял 6,3 триллиона вон.
Компания ожидает роста выручки во втором полугодии на 4,9%, до 153,14 триллиона вон (112,3 миллиарда долларов), снижения операционной прибыли - на 33,78% в годовом выражении, до 11,29 триллиона вон (8,3 миллиарда долларов).
Samsung Electronics - международная компания-производитель электроники: полупроводников, телекоммуникационного оборудования, чипов памяти, жидкокристаллических дисплеев, мобильных телефонов и мониторов. Штаб-квартира находится в Сеуле.
Фирменный салон Samsung Electronics в Москве - ПРАЙМ, 1920, 24.02.2025
Samsung нарастил маркетинговую активность на российском рынке, пишут СМИ
24 февраля, 09:47
 
ЭкономикаСЕУЛSamsung
 
 
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