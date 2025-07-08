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Samsung Electronics ожидает роста выручки во II квартале на 0,1%

Samsung Electronics ожидает роста выручки во II квартале на 0,1% - 08.07.2025, ПРАЙМ

Samsung Electronics ожидает роста выручки во II квартале на 0,1%

Южнокорейский производитель электроники Samsung Electronics предварительно оценивает объем выручки во втором квартале в 74 триллиона вон (54,2 миллиарда... | 08.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-08T09:34+0300

2025-07-08T09:34+0300

2025-07-08T09:34+0300

экономика

сеул

samsung

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МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Южнокорейский производитель электроники Samsung Electronics предварительно оценивает объем выручки во втором квартале в 74 триллиона вон (54,2 миллиарда долларов), что лишь на 0,1% ниже показателя годичной давности, говорится в материалах компании. Операционная прибыль за квартал оценивается в 4,6 триллиона вон (3,4 миллиарда долларов), что в 2,3 раза ниже значения аналогичного периода прошлого года. Прогноз составлял 6,3 триллиона вон. Компания ожидает роста выручки во втором полугодии на 4,9%, до 153,14 триллиона вон (112,3 миллиарда долларов), снижения операционной прибыли - на 33,78% в годовом выражении, до 11,29 триллиона вон (8,3 миллиарда долларов). Samsung Electronics - международная компания-производитель электроники: полупроводников, телекоммуникационного оборудования, чипов памяти, жидкокристаллических дисплеев, мобильных телефонов и мониторов. Штаб-квартира находится в Сеуле.

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сеул, samsung