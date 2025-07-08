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МИД: Россия накопила достаточный опыт по противодействию санкциям Евросоюза

МИД: Россия накопила достаточный опыт по противодействию санкциям Евросоюза - 08.07.2025, ПРАЙМ

МИД: Россия накопила достаточный опыт по противодействию санкциям Евросоюза

Россия накопила достаточный опыт как противодействовать санкциям Евросоюза, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко. | 08.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-08T13:00+0300

2025-07-08T13:00+0300

2025-07-08T13:00+0300

экономика

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МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Россия накопила достаточный опыт как противодействовать санкциям Евросоюза, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко. "Самые жесткие санкции, которые Евросоюз ввел, - это молчание ягнят в связи с взрывами "Северных потоков". Что еще они могут придумать трудно сказать, но мы знаем, что уж по части санкции фантазия у них бьет через край. Но мы тоже накопили достаточный опыт как противостоять санкционному давлению, как в плане обеспечения нашего социального развития, так и с точки зрения введения контрсанкций", - сказал Грушко в ответ на просьбу прокомментировать заявления главы МИД Франции Жан-Ноэля Барро о том, что Евросоюз готовится ввести против России самые жесткие санкции с 2022 года. "Президенты (России Владимир Путин и Франции Эммануэль Макрон - ред.) поговорили, но состояние связей осталось прежним", - добавил Грушко. Путин и Макрон во вторник, 1 июля, провели телефонный разговор, который продлился более двух часов.

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общество , франция, александр грушко, владимир путин, эммануэль макрон, ес, мид