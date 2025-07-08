https://1prime.ru/20250708/sanktsii-859285295.html
МИД: Россия накопила достаточный опыт по противодействию санкциям Евросоюза
МИД: Россия накопила достаточный опыт по противодействию санкциям Евросоюза - 08.07.2025, ПРАЙМ
МИД: Россия накопила достаточный опыт по противодействию санкциям Евросоюза
Россия накопила достаточный опыт как противодействовать санкциям Евросоюза, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко. | 08.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-08T13:00+0300
2025-07-08T13:00+0300
2025-07-08T13:00+0300
экономика
общество
франция
александр грушко
владимир путин
эммануэль макрон
ес
мид
https://cdnn.1prime.ru/img/82582/48/825824864_91:0:2784:1515_1920x0_80_0_0_b641285c1deb796d6a06499505738916.jpg
МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Россия накопила достаточный опыт как противодействовать санкциям Евросоюза, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко. "Самые жесткие санкции, которые Евросоюз ввел, - это молчание ягнят в связи с взрывами "Северных потоков". Что еще они могут придумать трудно сказать, но мы знаем, что уж по части санкции фантазия у них бьет через край. Но мы тоже накопили достаточный опыт как противостоять санкционному давлению, как в плане обеспечения нашего социального развития, так и с точки зрения введения контрсанкций", - сказал Грушко в ответ на просьбу прокомментировать заявления главы МИД Франции Жан-Ноэля Барро о том, что Евросоюз готовится ввести против России самые жесткие санкции с 2022 года. "Президенты (России Владимир Путин и Франции Эммануэль Макрон - ред.) поговорили, но состояние связей осталось прежним", - добавил Грушко. Путин и Макрон во вторник, 1 июля, провели телефонный разговор, который продлился более двух часов.
https://1prime.ru/20250708/peskov-859284071.html
франция
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82582/48/825824864_427:0:2447:1515_1920x0_80_0_0_6c638b137f31ae4b7bc560e52f23d732.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , франция, александр грушко, владимир путин, эммануэль макрон, ес, мид
Экономика, Общество , ФРАНЦИЯ, Александр Грушко, Владимир Путин, Эммануэль Макрон, ЕС, МИД
МИД: Россия накопила достаточный опыт по противодействию санкциям Евросоюза
Грушко: Россия накопила достаточный опыт как противостоять санкциям ЕС
МОСКВА, 8 июл - ПРАЙМ. Россия накопила достаточный опыт как противодействовать санкциям Евросоюза, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.
"Самые жесткие санкции, которые Евросоюз ввел, - это молчание ягнят в связи с взрывами "Северных потоков". Что еще они могут придумать трудно сказать, но мы знаем, что уж по части санкции фантазия у них бьет через край. Но мы тоже накопили достаточный опыт как противостоять санкционному давлению, как в плане обеспечения нашего социального развития, так и с точки зрения введения контрсанкций", - сказал Грушко в ответ на просьбу прокомментировать заявления главы МИД Франции Жан-Ноэля Барро о том, что Евросоюз готовится ввести против России самые жесткие санкции с 2022 года.
"Президенты (России Владимир Путин и Франции Эммануэль Макрон - ред.) поговорили, но состояние связей осталось прежним", - добавил Грушко.
Путин и Макрон во вторник, 1 июля, провели телефонный разговор, который продлился более двух часов.
Россия будет минимизировать последствия от новых санкций, заявил Песков